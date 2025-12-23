花蓮啟用全台首座環保餐具清洗中心 助攻減塑、迎國際賽事

全台第一個環保餐具清洗中心在花蓮啟用。（圖：’梁國榮攝）

花蓮縣政府23日啟用全台首座「環保餐具租借及清洗中心」。縣長徐榛蔚表示，此專業清洗基地將透過統一回收、清洗與配送，除提供東大門夜市等餐飲店，也可支援大型活動、公部門及業者取代一次性餐具，是花蓮推動循環經濟的關鍵建設。

徐榛蔚指出，永續是花蓮的日常，縣內已創下多項全國第一，如最大有機農業面積、低碳旅宿及環保夜市。面對淨零碳排挑戰，減塑必須從源頭做起。過去舉辦全民運、全中運時，已採用不鏽鋼便當盒服務選手與工作人員；明年花蓮將主辦「2026世界俱樂部龍舟錦標賽」及「2026國際少年運動會」兩大國際賽事，預計吸引上千名國內外參與者。清洗中心的啟用，正是為了讓賽事與觀光能在環保前提下順利進行，展現花蓮的永續行動力。

徐榛蔚（右一）及環境部資源循環署副署長許智倫（中），參觀清洗中心。（圖：花蓮縣政府提供）

環保局表示，該中心採用商用級自動化設備，包含高溫沖洗、烘乾及紫外線殺菌流程，並由專業人員依食品衛生標準嚴格管控，確保餐具安全衛生。環保局說，初期將優先服務縣內大型活動、學校與機關，後續逐步擴大為全民共享的綠色租借平台。

環保餐具清洗中心將成為花蓮餐具租、洗的重要平台。（圖：花蓮縣政府提供）

縣府強調，透過清洗中心的運作，降低一次性用品消耗，並帶動商家、社區共同加入循環系統。未來將持續結合教育推廣與綠色採購，讓環保與便利並行，邀請全民從「少用一個免洗餐具」開始，攜手打造更乾淨、永續的花蓮。（梁國榮報導）