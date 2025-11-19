「花蓮四季好頻」圓滿落幕 打造文化美學的城市之旅

由花蓮縣政府原住民行政處主辦的年度文化品牌活動「花蓮四季好頻」，於2025年圓滿落幕。（花蓮縣政府提供）

記者陳建興／台北報導

由花蓮縣政府原住民行政處主辦的年度文化品牌活動「花蓮四季好頻」，於2025年圓滿落幕。這場跨越季節與地域的文化盛宴，自夏季場《盛夏部落・慢食饗宴》啟航，歷經秋季《部落工藝・風格時尚》，並以冬季壓軸場《部落祝福・山海療癒》在台北西門町及心中山接續登場，成功將花蓮獨特的原民文化、山海美學與生活風格帶入都會核心。三場活動總計吸引逾數萬人次參與，不僅帶動媒體與社群熱烈討論，讓花蓮的文化能量成為城市生活中最動人、最具療癒力的色彩。

本次參與的攤商對於活動成果給予極高評價。許多花蓮原住民攤商表示，活動成功將原民文化活動推廣至都會區，不僅帶動了花蓮原民經濟，也讓更多人認識部落品牌。攤商們紛紛表示對活動滿意度極高，並熱切期待：「往後若還有相關的市集活動，一定要再邀請我們！」這顯示「花蓮四季好頻」已成為花蓮原民產業與都會市場接軌的重要平台。

5月23日至25日，夏季場活動以「當季、在地、新鮮」為核心，於西門捷運站展開首場市集，集結30個花蓮原民品牌，帶來飛魚、野菜、西瓜汁等當令食材與創意料理。市集規劃「豐濱線」、「新秀線」、「吉安線」三大旅遊線，生動呈現花蓮的山海風土與慢食文化。

花蓮縣長徐榛蔚表示：「飛魚來訪的季節，是部落世代的生活記憶；花蓮大西瓜吸飽山泉與陽光，是土地的贈禮。我們邀請大家品嚐的不只是美味，更是一次文化的深度參與。」活動中推出「土地的滋味．手作沙拉DIY」體驗，讓親子民眾透過動手創作認識原民飲食文化，深刻感受花蓮的溫度與人情味。

值得一提的是，夏季場活動特別感謝台北捷運公司的協助，透過企業認購花蓮伴手禮的合作，不僅實質提升了花蓮在地品牌的消費與知名度，也為花蓮原民產業注入了強心劑。

8月30日至31日登場的《秋｜部落工藝・風格時尚》市集，以「原民工藝 × 時尚文化」為核心，聚集超過30個花蓮原民品牌，展品涵蓋織布、串珠到木雕、石雕等多元創作，展現傳統技藝與當代設計的完美融合。市集期間，特別邀請太魯閣族工藝師親自指導短笛DIY體驗。同時，搭配「根Biyax樂舞團」及「Hight5band」現場演出，讓都市民眾在音樂與藝術的共鳴中，感受花蓮文化的旺盛生命力。

冬季場：山海祝福點亮西門町，療癒能量溫暖城市核心11月1日至2日於捷運西門站盛大展開的《冬｜部落祝福・山海療癒》，為系列活動畫下最動人的句點。現場以花蓮山海文化為主軸，匯聚工藝、美食與旅遊體驗攤位，並邀請「根Biyax樂舞團」以充滿力量的原民舞蹈開場，展現花蓮文化的獨特美感與精神。

手作體驗如「構樹小桌燈」吸引大量親子與年輕族群參與，掀起社群熱潮，多位KOC及網紅親臨體驗並分享，成功將花蓮的文化祝福延伸至線上社群。現場同時搭配「洄遊花蓮」行銷計畫，讓民眾完成打卡可獲捷運點數回饋，展現花蓮縣政府推動文化永續與創新行銷的成果，讓文化體驗更貼近日常、走入生活。此外，花蓮縣政府也與花蓮觀光協會合作推出旅遊優惠方案，鼓勵民眾「洄遊花蓮」，親自前往花蓮體驗山海之美。