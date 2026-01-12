花蓮國中增校安 115學年上路

花蓮縣政府規畫自115學年度起，依各國中班級總數增設1至2名校安人力，強化校園整體安全防護效能。（本報資料照片）

花蓮縣政府強化校園安全防護網，規畫115學年度起依各國中人數規模增設1至2名校安人力，協助學校巡查校園、出入管理、校安事件通報及緊急狀況初步處置等事項，打造家長放心、學生安心的友善學習環境。

新北市3年前發生國中生割頸案震驚社會，校園安全維護工作成為家長關注焦點，花蓮縣教育處歷經數月資料蒐集與討論後，研擬自115學年度起在各國中增加校安人力。

縣長徐榛蔚指出，校安人力與教育部增設的學務人力不同，教育處主要以曾任職學校軍訓教官或具校園安全學生事務工作經驗者為主要對象，參考以往高中教官在學校發揮的安全功能來訂定工作內容，如協助校園巡查、校園出入管理、校安事件通報、緊急狀況初步處置及相關行政協助等。

她表示，錄取人員需配合縣府接受職前及在職教育訓練，以強化校園安全、危機應變及學生安全輔導等專業知能，並確保校安業務的執行品質，教育處也希望透過提供較佳福利待遇，進用符合資格條件人員，降低校園突發事件風險，提升校園安全品質。

教育處說，增置校安人員計畫除已底定人員資格條件，也一併考量後續系統性的專業培訓內容，未來將依程序追加所需經費，同步著手甄選招考及培訓進用等細部規則，初步規畫視學校規模與班級總數配置1至2人。