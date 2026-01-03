花蓮國中男師騎車自摔撞對向車 送醫傷重不治

【記者李光濱／花蓮報導】花蓮1名41歲的張姓國中老師昨(2日)晚間7時許騎著機車沿台9線玉里鎮樂合路段北上，突然自摔連人帶車倒地滑行，遭對向車道的轎車撞上，張男傷重被送醫急救，經院方全力搶救仍因傷重不治，事故原因由警方調查釐清當中。

事故發生時，41歲的張姓國中老師獨自騎著機車沿台9線花東公路南往北行駛，在行經280.4K樂合路段時，機車突然自摔倒地並滑向對向車道，遭28歲林男駕駛的轎車撞上，當時林男駕車載著家人欲前往台東。

消防人員獲報後前往現場救援，在接觸張男時發現他頭部受到重創，意識昏迷於是立即將他送往玉里慈濟醫院急救，經院方全力搶救仍在1個小時後宣告傷重不治。

機車騎士傷重送醫。翻攝畫面

警方調查，雙方駕駛持照正常，酒測值皆為0，現場已完全測繪蒐證，事故原因仍待進一步調查釐清。

