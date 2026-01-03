花蓮國中老師寒流雨夜騎車自摔 滑入對向車道遭撞「頭部重創」不治

花蓮縣玉里鎮台9線樂合溪橋南端2日晚間發生死亡車禍，41歲國中代理教師騎機車自摔滑入對向車道遭撞，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣玉里鎮台9線280.4公里、樂合溪橋南端，2日晚間7時許發生死亡車禍。41歲張姓國中代理教師騎乘機車北上行駛時，不明原因自摔，連人帶車滑入對向車道，遭28歲林姓男子駕駛的白色出租小客車閃避不及撞上，張男頭部重創、四肢多處擦挫傷，送醫後仍宣告不治。

警方初步了解，2日晚間7時許正值降雨，路面濕滑。張男行經樂合溪橋南端時摔車後滑入對向車道，林男當時駕車載家人前往台東途中，發現機車突然滑入車道，已來不及反應而發生碰撞。

警消到場時，張男倒臥路中央，已無呼吸心跳，緊急送往玉里慈濟醫院搶救，於晚間8時許宣告不治。林男及同車家人均未受傷，雙方酒測值皆為0。

據了解，張男任職於富里鄉某國中，擔任代理教師，校方獲悉噩耗後深表哀痛，下周一開學將提供輔導。

玉里警分局提醒，近日受降雨與冷氣團影響，路面濕滑，用路人行車應減速慢行並留意路況，以降低事故風險。詳細肇事原因，仍待進一步調查釐清。

