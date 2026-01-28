花蓮國民黨初選爆程序爭議 何啟聖挺葉耀輝走司法途徑 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對中國國民黨花蓮縣長黨內初選提名作業引發的重大程序爭議，資深媒體人何啟聖在臉書公開表態，支持前花蓮市長葉耀輝依法聲請「初選程序假處分」，透過司法途徑捍衛黨內初選的程序正義與制度正當性，並強調此舉攸關國民黨是否仍能守住民主政黨的基本底線。

何啟聖指出，他本人同樣是本次花蓮縣長黨內初選的有意參選者，卻在提名作業過程中，遭以提名辦法未明載的理由排除在外，相關處理方式不僅欠缺明確依據，也未經充分說明，已嚴重違背政黨提名應有的公開性與可受檢驗原則。

廣告 廣告

何啟聖表示，正因親身經歷制度遭扭曲的過程，更能理解葉耀輝選擇以司法途徑聲請假處分，並非出於個人恩怨，而是不得不然的制度自救。他強調，當提名程序不再依循既定規則，而是以臨時、模糊，甚至未載明於辦法中的理由作為排除依據，任何一位黨員、任何一位參選人，都有責任站出來捍衛制度。

何啟聖指出，花蓮縣黨部在本次提名作業中，期程不透明、程序急遽推進，外界早已質疑是否存在人為介入與預設結果的情形。若此類爭議未被正視，不僅侵害個別參選人的權利，也將動搖國民黨長期標榜的制度與民主價值。

對於葉耀輝聲請初選程序假處分，何啟聖認為，其目的在於保全證據、釐清事實，讓提名作業回到公開、透明、可受社會檢驗的正軌，這樣的行動不是對抗組織，而是避免政黨在黑箱與恣意運作中，持續流失社會信任。

何啟聖直言，民主政黨若連自身初選制度都無法說服人，又如何說服人民相信其具備治理國家的能力。他強調，國民黨若無法正視並修正黨內提名程序的結構性問題，只會不斷重演歷史錯誤，讓支持者更加失望。

最後，何啟聖公開呼籲，藍天要重現，民主必須先被守住，花蓮縣黨部應回歸制度守門人的角色，而非淪為權力操作的工具。這場司法行動，關乎的不僅是一場選舉結果，更是國民黨是否仍配得上「民主政黨」之名的關鍵考驗。

照片來源：CNEWS匯流新聞網影音團隊

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

韓國實境秀落腳屏東周春米探班 金鐘國吃播連喊好吃

中午來開匯／新北藍白合未明、誓言組議會黨團 陳世軒：黃國昌要讓國民黨在新北感到威脅

【文章轉載請註明出處】