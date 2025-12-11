花蓮國民黨團不滿總預算又被卡 揚言採取更強烈行動捍衛議會尊嚴 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣議會今（11）日召開臨時大會，花蓮縣總預算案持續卡關。花蓮議會國民黨團今日怒斥，縣議會本應是民意殿堂，肩負監督縣政與守護人民權益的重要職責，然而近日程序委員會竟發生「少數議員壟斷議程、違背程序正義、架空議會監督」的荒謬情況，嚴重破壞議會運作與民主制度，已引發社會側目。黨團更要求議會立刻公開所有議程編排依據，停止黑箱操作，保障全體議員提案、審查與討論權。

「議會不是私人俱樂部，更不是特定政黨的工具，本黨團絕不容許此種踐踏議事的違法行徑繼續發生。」花蓮國民黨團指出，首先，本會期多項重大縣政議題，包括預算審查、重要建設排審、跨局處協調事項，都被程序委員會以不透明、不公開，甚至模糊帶過的方式處理。

花蓮國民黨團批評，特定少數議員利用程序權限，擅自阻擋議案排入大會、拒絕讓議員充分討論，形同架空全體議員的審查權力，嚴重違反《地方制度法》所賦予議會的職責。黨團嚴正質疑，程序委員會到底藏了什麼不能讓民眾知道？又為何要以行政協調之名，行阻擋議案審查之實？

國民黨團認為，程序委員會屢次上演黑箱作業，本黨團要求討論的多項議案，在未經正當程序就遭擱置或排除，完全違背「議會自治」與「議事公開」原則。人民有權知道議會如何運作，但少數議員卻刻意阻斷資訊，使議事流程淪為密室協商。黨團再次強調，議事不透明就是民主的倒退，程序不正義就是政治濫權。

「特定議員以政治目的操弄程序，企圖保護行政單位免受質詢，簡直完全背離議會設立的初衷。」花蓮國民黨團強調，議員依法享有審查、監督、質詢之權，卻因程序委員會的恣意操作而受限，嚴重侵害人民透過民意代表監督政府的權利。花蓮縣民需要的是負責任的議會，而不是一場由少數人控制的政治劇場。

花蓮國民黨團指出，面對此等情況，鄭重要求程序委員會立即公開所有議程編排依據，停止黑箱操作；保障全體議員提案、審查與討論權，拒絕以程序打壓議事；若程序委員會持續違背議事正義，本黨團將採取更強烈行動，捍衛議會尊嚴。

花蓮國民黨團呼籲，議會是人民的議會，不屬於任何政黨，更不屬於任何少數利益集團。縣議會應回到正軌，以公開透明取代黑箱，以專業理性取代鬥爭，以程序正義守護民主基礎，國民黨團將持續站在第一線，堅守民意、捍衛制度，絕不退讓。

