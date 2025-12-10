花蓮國民黨團不滿總預算案遭封殺 痛斥少數議員抹煞議會民主 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣明年度總預算達401億元，縣議會臨時會程序會今（10）日開會，因縣府未重編並增加光復洪災相關經費，引起激烈討論，最終連總預算也未排入臨時會議程。對此，花蓮縣議會國民黨團譴責，縣議會少數議員壟斷程序、架空議會、踐踏程序正義，本黨團絕不姑息；黨團砲轟，今天站出來，就是要對少數議員公然踐踏議事程序、壟斷議會權力的行為，提出最嚴厲的質問與譴責。

「你們憑什麼把總預算案私自封殺？」國民黨團指出，程序委員會只有排案權，沒有「吃案」權。依照《地方制度法》與議會規章，程序委員會的職責非常清楚，審定議程、協調程序、排定案序，但絕對沒有權力決定議案不排審。

「你們少數幾席到底憑什麼越權？」國民黨團砲轟，總預算案依法應送入各委員會審查，少數議員卻擅自將案子攔截在程序委員會，不排、不審、不讓其他議員看到。這不是程序，是政治私刑；這不是執掌程序，是架空議會。

「你們有意見可以質疑預算，但沒有資格阻止全體議員行使審查權。」國民黨團指出，審查預算是所有議員的職責與權力，不是程序委員會少數人的「私人特權」。黨團質疑，為什麼在少數議員的操作下，其他議員連看到案子的機會都沒有？為什麼可以把議案扣押，像沒收一樣？是誰給的勇氣，把花蓮縣預算變成政治角力、黑箱交易的籌碼？

「這是公然抹煞議會民主，是對全體議員的侮辱、更是對花蓮縣民的背叛。」花蓮國民黨團更直言，黑箱作業的幕後主使是誰，黨團要求公開講清楚，總預算案被「黑箱封存」，是誰拍板？是誰交換？是誰在程序委員會私相授受？

花蓮國民黨團嚴正要求，公開決策過程、公布責任人名單，不要再躲在程序委員會的名義之後推卸責任；再者，程序委員會不是花蓮縣議會的化身，少數議員沒有資格代表全體議員，擅自處理明年的總預算。此外，在總預算連一讀都還沒完成、連大會都未表決的情況下，程序委員會卻擅自「定調」預算安排？

「更離譜的是，少數議員竟然以故意不排案、故意不審查方式，威脅花蓮縣政府要屈服於你們政治要求。」花蓮國民黨團痛斥，這已經不是越權，而是公然挾持議會運作、挾持預算、挾持花蓮未來，程序委員會不是少數議員的政治武器，議會也不是私人勢力範圍。

針對議會昨日對外發布「7項聲明」，花蓮國民黨團也說，更是嚴重僭越、嚴重違法、嚴重踐踏議會民主，7點聲明是誰代表花蓮縣議會發的？有經過全體議員討論嗎，有經過大會表決嗎？黨團直言，花蓮縣議會並不是少數議員的私產，不能未經全體討論，未經任何程序就擅自以「花蓮縣議會」名義發新聞稿、帶風向、操弄輿論。

照片來源：花蓮國民黨團

