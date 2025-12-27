花蓮國興里社區防災表現亮眼 榮獲內政部消防署韌性社區優等獎

花蓮市長魏嘉彥特地前往國興里社區貼紅榜，向里長余慧君及全體防災志工表達祝賀與肯定。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市國興里社區在防災工作上的長期投入與扎實成果，榮獲內政部消防署「一一四年度韌性社區評鑑維運計畫」優等獎肯定，展現社區自主防災的高度韌性與凝聚力。花蓮市長魏嘉彥特地前往社區貼紅榜，向里長余慧君及全體防災志工表達祝賀與肯定。

市長魏嘉彥指出，國興里社區的成功經驗，展現出「防災從社區做起」的最佳實踐，不僅提升居民自助互助能力，也為整體城市安全奠定重要基礎。

魏嘉彥表示，市公所未來將持續支持社區防災工作，鼓勵更多里投入韌性社區的行列，共同打造更安全、更有韌性的花蓮。

國興里長余慧君表示，社區長期與慈濟、紅十字會等單位建立緊密

合作關係，從居家防災宣導、定期演練，到災害發生時的支援與協助，逐步累積實戰經驗，讓防災成為居民生活的一部分，也讓大家在面對突發狀況時更有信心與準備。

余慧君指出，碧雲莊社區防災人力相當充足，目前投入防災工作的志工人數達九十九人，占社區人口比例約百分之二十二，遠高於全國平均僅約百分之零點二的參與率，堪稱防災社區的典範。

余慧君強調，在組織架構上，社區指揮官與各組組長皆具備防災士資格，平時即落實分工與訓練，確保在災害發生時能迅速應變、有效動員。