花蓮國際觀光形象影片勇奪英國 FADA 白金獎 「繁花盛開 We Bloom!」讓世界看見花蓮

▲《繁花盛開We Bloom ! 2025 國際觀光形象影片系列》韌性篇。

【記者 周澄予／花蓮 報導】花蓮縣政府推動之《繁花盛開 We Bloom! 2025 國際觀光形象影片》，近日榮獲 2025 年英國 Future Art & Design Award（FADA）「展覽與活動概念設計類（Exhibition & Event Concept Design）」白金獎肯定，於國際設計與藝術競賽中脫穎而出，展現花蓮以影像結合文化敘事、城市品牌與國際溝通的高度創意成果，成功讓世界看見花蓮。

▲花蓮國際觀光形象影片榮獲 2025 英國 FADA 白金獎。

英國未來藝術與設計獎（Future Art & Design Award, FADA）為具國際指標性的藝術與設計獎項，聚焦於創意概念、敘事完整度與文化影響力，本次花蓮國際觀光形象影片獲得白金獎榮譽，象徵其在整體策展概念、影像語言與品牌敘事上，已具備與國際接軌的高度水準。

▲《繁花盛開We Bloom ! 2025 國際觀光形象影片系列》共生篇。

國際觀光形象影片為「繁花盛開 We Bloom!」城市品牌計畫的重要核心內容之一，跳脫傳統旅遊宣傳片形式，透過影像作為文化策展的媒介，重新詮釋花蓮的土地精神與生活樣貌，將自然地景、人文情感與當代美學整合為一套具國際辨識度的城市敘事。

影片特別邀請日本導演 宮下直樹（Naoki Miyashita）擔任攝影指導，以其擅長的詩意影像語言與細膩觀察，深入花蓮山海之間與日常生活場域，走訪太魯閣峽谷、七星潭、六十石山及在地店家與藝術工作室等地，捕捉晨光、風景與人物情感交織而成的真實片刻，讓花蓮不只是被「觀看」，而是被「感受」。

▲花蓮國際觀光形象影片榮獲 2025 英國 FADA 白金獎-評審評語。

觀光處長余明勲指出，這次跨國合作不僅是一部形象影片的製作，更是一場以設計與影像為核心的文化交流實踐，透過國際創作者的視角重新建構花蓮故事，使影片在國際觀眾眼中具備高度共鳴，也讓花蓮的自然、文化與人情轉化為可被理解與認同的城市語言，此次獲得 FADA 白金獎肯定，正是對花蓮以設計力推動城市品牌、以影像深化地方敘事的最佳回應。

縣府未來將持續運用本系列影像成果於國內外旅展、文化交流活動及數位平台推廣，並結合在地品牌、青年創作與產業能量，讓影像不僅停留在感動層次，更能實際帶動國際關注與觀光動能，促進文化與經濟的良性循環。

「讓世界看見花蓮」不只是一句口號，而是一項正在發生的行動，隨著《繁花盛開 We Bloom! 2025 國際觀光形象影片》榮獲國際大獎，花蓮正以更加溫柔而堅定的姿態，走向世界舞台，持續向國際述說這片土地的故事。完整影片請見花蓮觀光粉絲團FACEBOOKhttps://www.facebook.com/hltour或繁花盛開計畫官網-更多活動https://hlwebloom.tw/ 。（照片、影片：花蓮縣政府提供）