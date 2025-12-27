花蓮地方選舉綠營完成登記 藍營2026春節後啟動

（中央社記者張祈花蓮縣27日電）地方公職人員選舉2026年登場，花蓮縣綠營昨天完成參選登記，實力戰將民主進步黨籍花蓮縣議員張美慧確定不選，交棒年輕後輩；藍營預計2026年春節後啟動，先協調縣長人選。

民進黨參選登記昨天截止，花蓮縣議員第1、3選區共7人登記，包含現任議員胡仁順與林則葹，其餘5人包含花蓮市民代表莊依婕及田珍綺、吉安鄉代蘇文將、議員助理陳思伃及台灣東社發言人陳財能。

以理性問政獲好評的張美慧由於生涯規劃未登記，也表態不選花蓮縣長。

廣告 廣告

張美慧說，感謝一路支持的鄉親，任期結束前會持續用力監督花蓮縣政府；民進黨須一棒接一棒，將支持黨提名的每名參選人，未來也會持續關注公共事務。

民進黨花蓮縣黨部表示，第1選區（花蓮市）4人登記，預計提名3人，會先協調，如果協調不成，2026年4月18日黨內初選；第3選區（吉安鄉等）同額登記；其他鄉鎮市長人選，考慮徵召或結盟，尋求最好人選。

另一方面，中國國民黨花蓮縣黨部主任委員盧新榮今天表示，按往例春節後啟動，參選登記會按中央時程進行，目前先對表態參選花蓮縣長人選先協商評估，人選確定後再討論鄉鎮市長。

盧新榮說，已表態參選縣長人選包含吉安鄉長游淑貞及前花蓮市長葉耀輝，會先協商勝選機率最高人選。（編輯：李明宗）1141227