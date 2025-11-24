花蓮地檢署攜手衛生局「愛滋、毒品、肝炎防治及反詐騙宣導」

花檢與花蓮縣衛生局合作辦理「愛滋、毒品、肝炎防治及反詐騙宣導」。（圖：花蓮地檢署提供）

花蓮地檢察署24日與花蓮縣衛生局合作，舉辦受保護管束人「愛滋、毒品、肝炎防治及反詐騙宣導」活動。特邀花蓮縣衛生局護理師吳佩芬及專任助理陳岳鋒到署，提供免費抽血檢驗並進行衛教宣導，協助個案正確認識愛滋病、毒品與肝炎的預防措施及最新治療模式，同時提醒避免遭受詐騙侵害。

活動中，觀護人室也同步推動反詐騙宣導，透過宣導資料及觀護人解說，強化個案辨識詐騙手法的能力。檢察長陳佳秀指出，花蓮地區常見的詐騙手法以「假投資詐騙」居首，凡見「保證獲利」、「低風險」、「穩賺不賠」等字眼，皆為詐騙警訊。陳檢察長提醒，詐騙集團的目標可能是任何人，民眾務必提高警覺，並將反詐騙資訊分享給親友，以擴大防制力量；同時牢記可撥打165反詐騙專線查證。

花蓮地檢署表示，與衛生局合作推動衛教防治計畫已行之多年，持續展現柔性司法的公益與溫暖，將關懷與教育深入社區。未來更將結合多元單位力量，讓健康促進與法治教育並行，攜手守護花蓮地區血液及體液傳染疾病防治，並提升民眾健康意識。（梁國榮報導）