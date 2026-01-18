花蓮地院少年庭法官庭訊態度惹議 監察院：司法院應加強專業教育

監察院指出，臺灣花蓮地方法院前少年家事庭周姓法官審理少年妨害性自主案件，有庭訊態度不佳、缺乏專業及同理心行為。（圖／報系資料庫）

監察院今（18）日指出，臺灣花蓮地方法院前少年家事庭周姓法官審理少年妨害性自主案件，有庭訊態度不佳、缺乏專業及同理心行為，監察院通過紀惠容調查報告，促請司法院加強法官職務監督及專業教育，並請司法院督導所屬會同衛福部，改進兒少司法訴訟平等、社工人員陪同出庭之身分定位，以完備兒少訴訟程序之保護機制。

監察院表示，監委紀惠容調查發現，花蓮地院少年家事庭周姓法官承審妨害性自主案件時，開庭態度不佳，未考量被害少女（下稱A女）及其家屬（下稱甲）感受等，致周姓法官跟甲關係緊張、產生溝通困難或爭執。周姓法官一開始駁回甲聲請調取開庭錄音，並以職權告發甲涉及和誘罪嫌，且於知悉甲聲請將其移送法評會評鑑時，於庭訊時責怪甲，害他被院長罵、將他送評鑑等嘲諷、數落之言詞。周姓法官之行為損及人民對於法官之尊崇與司法之信賴，司法院允應督導花蓮地院、法評會確實檢討改進。

監察院表示，司法院允應確保審理兒少性侵害犯罪案件之法官均已具備專業知能，並應加強對承審少年案件之法官專業教育。

監委紀惠容指出，少年法庭屬專業法庭，且性侵害犯罪防治法第10條第1項規定，法院應指定專責人員處理性侵害犯罪案件。為保護被害人避免遭受二度傷害，當由受過訊問技巧等相關專業訓練課程的法官，於專業法庭進行之訴訟程序，才能讓此類涉及個人極度隱私之被害人感受到司法之溫暖及正義。經查，本案周姓法官雖具有少年專業法官證明書，惟於審理其他案件亦有庭訊態度不佳、缺乏專業及同理心，如性受害者迷思等情事。是以，司法院允應監督所屬，確保審理兒少性侵害犯罪案件之法官均已具備專業知能，加強對承審少年案件之法官在職教育，並將專業訓練落實運用於審判實務，並與時俱進更新課程內容，避免兒少再度被傷害。

監委續指，此外，法官具獨立審判權威，與兩造當事人權力不對等。當事人如認法官執行職務有偏頗之虞者，雖可依少年保護事件審理細則第9條第1項準用刑事訴訟法第18條規定，向少年法院（庭）聲請法官迴避。然就法官之迴避，除刑事訴訟法第17條明定法官自行迴避事由之外，尚無法官得迴避之相關機制。司法院允宜檢視相關法令規定、相關配套措施及因應機制，避免類此情形再度發生。

監委表示，本案為少年涉犯性侵少女案件，依少事法第19條第1項規定，就行為人(少年)部分，由少年調查官對行為少年進行審前調查，供法官決定少年處遇之參考；然此案被害人(被害兒少)之相關調查報告、訴求、案情或被害結果等資訊，承審法官卻付之闕如，又少年法庭法官向地方政府社政單位調取被害兒少個案紀錄或相關資料時，部分地方政府會以涉及個資、涉諮商或醫療資料等因素而拒絕提供，顯不利於被害人司法涉訟之進行。此情將影響被害兒少訴訟平等權益，司法院允應督導所屬會同衛福部研提改善對策，讓被害及加害兒少兩造資訊能被平等正視。

調查報告也指出，社工人員陪同被害兒少出庭應訊，其目的係為於出庭應訊過程中穩定兒少身心狀況，以及結束後關照、安撫兒少情緒，除了維護其等司法權益，並與司法機關跨專業合作，提供個案適切之輔導處遇。

調查報告表示，但本案涉及跨轄區，經查分別由不同機關/單位之不同且多名社工人員輪派陪同兒少出庭，對該個案及處遇情形並不清楚，且在某次應訊時卻因支援他案而提早離開，顯已影響兒少權益；又，就社工人員陪同被害兒少個案出庭應訊之身分定位，衛福部查復表示，社工人員有時會以「輔佐人」身分，有部分法官要求社工簽署「證人」結文，司法院則表示社工人員係屬法律明定之「專業陪同人」，倘社工人員係擔任司法詢問員，則需簽署證人、鑑定或通譯等三種不同結文。此情凸顯社工人員於陪同個案出庭應訊之身分定位不明，造成社工人員混淆及困擾；再者，社工人員於出庭時如遇法官於審理案件時態度不佳或專業知能不足，致損及兒少、社工人員權益時，欠缺即時反映管道等情，均待司法院督導所屬會同衛福部研議解決。

