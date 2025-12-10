花蓮地震卦象大變！命理專家預言「6都市長」人選：沈伯洋出線機率高

命理專家高輔進預言綠營在台北市恐推沈伯洋。圖／攝影鄒保祥

2026年縣市長選舉提名開跑，民進黨6都佈局中，除了新北市由蘇巧慧出馬，台中市確定徵召何欣純，台北、高雄、台南市長人選備受討論。對此，命理專家高輔進指出，花蓮8日地震導致卦象有變動，「台北沈伯洋、台南林俊憲、高雄許智傑」高機率代表綠營爭取市長寶座。

高輔進昨（9）日在臉書發文指出，8日花蓮地震產生新的卦象，顯示出上位、掌權卦象的符號，根據卦象研判，被提名人的條件必須包含戊年生，以及生肖為龍、蛇、狗者，以民進黨台北市長人選來看，符合條件的有沈伯洋、徐國勇、陳時中。

民進黨秘書長徐國勇。

高輔進分析，徐國勇為秘書長不便參選、陳時中久未露面，判斷沈伯洋機會較高，其中更因他被中國「立案調查」，激起綠營內部支持，「綠營可以包裝成悲劇英雄，不失為一步亮棋」。

台南市長人選變數大？陳亭妃「實力強」、林俊憲出線機率高

「這次卦象研判，比較沒有信心的是台南」，高輔進直言陳亭妃實力雖強，不過卦象解讀林俊憲出線的機率，很可能高過陳亭妃。卦象還顯示，若沒有出現貴人象，在緊要關頭恐會出來支持林，而讓聲量或數字跳動，開始扭轉乾坤的可能。

立委陳亭妃為台南市長選舉熱門人選。

命理專家曝林俊憲高機率出戰台南市長。

高雄市長人選「令人玩味」？賴瑞隆涉霸凌恐退場 許智傑成大黑馬

「這是比較玩味的選區」，高輔進點出，高雄市長最不可能出線的許智傑，經歷甲仙地震，加上這次地震後產生的卦象，導致出線的機率再往上提升，「多個事件後，可能是最大公約數」。反觀原本呼聲高的賴瑞隆，因涉及霸凌事件，在地震後可能產生變卦，「顯示有被刻意操作的現象，至包袱感加重，機率很可能受影響」。

命理專家曝許智傑恐成高雄市長人選大黑馬。

賴瑞隆日前涉霸凌案件，爭取高雄市長選舉恐生變數。

此外，邱議瑩在卦象裡，是屬於本位星，「高機率恐怕容易幫人抬轎」，除非端出重大利多或政策，這才有機會；林岱樺則因卦象裡「有傷及官位的星出現在他的盤裡面」，加上身陷官司，恐怕要有重大貴人力挺，或是老天爺幫忙，機會才高。

新北市真的藍白合？他曝黃國昌「只能當扶龍王」

至於藍白陣營，高輔進指出，新北市恐是蘇巧慧對上李四川，「就卦象研判，鐘擺恐會落在李這邊」，不過對於全市治理的思維及年齡，可能是最大的變數。然而，黃國昌由於卦象顯示出「鬱悶」象，「研判可能最後評比的民調不高，而只能當扶龍王的角色，輔選共推人選」。

命理專家預言黃國昌恐和新北市長選舉無緣。

台中市部分，高輔進也點名，藍營推江啟臣，恐因「慵懶」、「不動」卦象，會持續做立委，席次夠還能繼續當副院長。若推楊瓊瓔，運勢上不僅有加分，就連「掌權」的星象，都站在楊這邊，「如果楊能不放棄，並更積極規劃行程跑地方，掌握好地方頭人，機會還蠻高的」。

命理專家預言楊瓊瓔有機率出戰台中市長。

高輔進預言，六都市長候選人很可能是台北蔣萬安對沈伯洋、新北李四川對蘇巧慧、桃園張善政對何志偉、台中楊瓊瓔對何欣純、台南謝龍介對林俊憲、高雄柯志恩對許智傑。

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



