花蓮垃圾場大火燒出8萬噸垃圾危機 今年3度起火 濃煙飄散市區

花蓮市華東垃圾掩埋場昨下午發生火警，濃煙隨著風勢朝花蓮市區飄散，消防局出動人車前往灌救，到昨晚間控制火勢，但仍悶燒。環保局昨晚到場到垃圾場周邊採樣，確認空氣是否含毒性物質，並持續以粉塵儀監測空氣品質變化，將持續監控到事件解除為止。

花蓮市垃圾掩埋場昨下午4時許沼氣自燃，火勢至今凌晨1時控制，消防人員現場待命到今早7時，現場仍有多處白煙冒出，現場有2台水車、3台怪手持續灑水降溫及開挖。

花蓮市華東垃圾掩埋場火警已控制，但仍悶燒。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

部分打包垃圾被高溫燒到碳化，但不影響後續轉運去化。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所清潔隊長吳慶展今天說，目前垃圾場堆已經沒有明火，因東被季風仍強勁，只要風勢再起，零星地區又會起火，怪手持續開挖灌水降溫，打包垃圾雖有部分碳化，但本來就要焚燒，不影響後續轉運去化。

花蓮縣環保局人員昨晚到起火的垃圾場周邊採樣送驗，分析空氣品質。（環保局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣環保局長饒慶龍說，昨天垃圾場起火後立刻調度三輛大怪手到場闢出防火線，配合消防局布水線滅火。初步評估燃燒面積約500平方公尺，主要是巨大家具和廢木材堆置區。

他說，花蓮市垃圾場裸露堆置垃圾達4萬多噸，超過8公尺高，針對沼氣外洩問題，已請公所每天都要對沼氣管灌水，並使用熱像儀三班制監測，防止溫度過高。

花蓮市垃圾場還有約4萬噸打包堆置垃圾量，總量達到8萬噸，因垃圾量太大，今年已經3度起火，市長魏嘉彥要求環保局盡速清運。

饒慶龍說，台泥焚化爐原本日處理量200公噸，明年可調升到250公噸，會全力加速，明年底可以完成，也請市公所加強垃圾場管理。

至於有民眾關切花蓮沒有焚化爐問題，饒回應，這個影響層面很大，先期要確實做可行性評估跟公聽會，因為設置地點一定要民眾同意，目前暫無此計劃。

大火濃煙沖天，包括花蓮市、吉安鄉都能聞到異味，在火警控制後，環保局稽查人員現場監控，並以三用手持儀器在垃圾場周邊4個點量測硫化氫、揮發性有機物及一氧化碳，測得數值均為0，初步排除易燃氣體或基本揮發性有機物的異常升高；後續以粉塵儀持續監測空品變化，並已採樣送驗做異味與毒性物質分析，會持續監控到事件解除為止。

