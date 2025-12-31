花蓮垃圾山1年12次火警 生活與環境警鐘

花蓮市垃圾山，2025年火警已爆12起，下半年尤其頻傳，垃圾一堆就自燃，宛如火焰山，濃煙惡臭讓居民生活大受影響，健康也亮起紅燈，社區危機警報拉滿。問題不只是垃圾場管理，更核心是垃圾堆太多、源頭沒有減量。花蓮縣內缺乏焚化爐，垃圾堆久了形成沼氣就容易起火，風險高得嚇人。垃圾山變成火焰山，不只是公安問題，更是生活與環境的警鐘。

熊熊焰火點亮夜空，垃圾山變成火焰山，花蓮市垃圾掩埋場，在短短五個月內，火警一再發生。

花蓮縣消防局第一大隊大隊長 林武正：「垃圾量體非常大，也因為這樣的關係，它的底部一直在做悶燒，因此針對這種深層式的火災，我們必須借重重機具的開挖。」

從2025年8月開始，垃圾場二度傳出沼氣外洩，10月高溫引發悶燒，11月底雖然天氣降溫了，卻遇上東北季風，風勢帶動火勢迅速擴大，延燒15個小時，範圍超過500平方公尺，直到近期也持續傳出火警，光是一年內的通報次數，就達到12次。

花蓮縣消防局火災調查科科長 呂冠辰：「起火原因主要是以發酵熱，和遺留火種為主，所謂的發酵熱也就是，我們俗稱的沼氣，也就是垃圾長時間堆放，內部的民生廢棄物，發酵之後所產生的沼氣，經過長時間的累積之後所引發。」

爆量的易燃物，增加救火難度。封場13年來，這裡堆放的垃圾並沒有減少，總計有超過8萬噸，堆放高度超過8公尺，一連多次的火警，不只燒在垃圾場，附近居民的日常生活，也形同暴露在風險當中。

民眾 張秋苗：「聽人家說 你們附近垃圾在(燃燒)，我就立刻跑回來 很擔心，塑膠味很重 ，渣渣的味道 垃圾的味道，垃圾場的味道 什麼味道都有，聞到就快要吐出來，我就趕快把門關起來 。」

位在北花蓮的吉安鄉跟花蓮市，人口就佔了全縣六成，垃圾長期集中在光華村跟美崙華東這兩座掩埋場，早就已經達到飽和，僅剩轉運功能。面對北花蓮每天產生的百噸垃圾，卻缺乏焚化爐設施的情況下，一遇到歲修、道路中斷，這些垃圾又該何去何從。

花蓮市清潔隊長 吳慶展：「在沒有焚化爐的情況之下，我們之前是仰仗宜蘭利澤焚化廠，來協助焚燒，目前我們的垃圾處理，我們是送到台泥的汽化爐，來做去化燃燒。」

花蓮縣環保局廢棄物管理科科長 潘春燕：「我們已經有協調就是，台泥這邊或者是外縣市(焚化爐)，我們有請環境部幫我們溝通，去外縣市的焚化爐來做焚化，環境部這邊目前有補助我們，公所去做場地的整理，未來我們也會將現場的裸露垃圾，做覆網跟打包的工作，讓現場的廢棄物更為安定跟穩定。」

花蓮縣環保局長 饒慶龍：「明年我們規劃就是台泥汽化爐，本來原來每天(去化)的量200(公噸)，調升到250(公噸)，全力加速花蓮市公所，這邊的裸露垃圾的去化。」

連續火燒垃圾場，垃圾去化問題也浮上檯面，當去化速度追不上垃圾產生量，源頭減量與垃圾分類，不再只是宣導口號，而是迫在眉睫的環境課題。

