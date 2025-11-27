花蓮垃圾掩埋場「又」陷火海！ 濃煙竄天惡臭撲鼻 居民苦不堪言

花蓮市垃圾掩埋場今（27）日下午四點多又發生火警，場內廢棄物起火燃燒，火紅烈焰不斷。其實該掩埋場從8月開始，就傳出沼氣外洩狀況，短短兩個多月內一燒再燒，讓附近居民都苦不堪言。

消防隊員也在場內山坡佈設水線滅火。圖／台視新聞

花蓮市垃圾掩埋場27號下午4點41分再度竄出火苗，在風勢助長之下，火勢延燒非常之快。消防隊員也在場內佈設水線，往高處推進，試圖射水滅掉垃圾堆內部火勢，但場內廢棄物都還在持續燃燒。

花蓮市垃圾掩埋場從8月到現在已經燒了好幾次。圖／台視新聞

廣告 廣告

花蓮市垃圾掩埋場從8月到現在已經燒了好幾次，先是在8月傳出沼氣外洩狀況，9月又連續兩度自燃起火，10月16號中午再度悶燒，短短兩個多月內同一個掩埋場一燒再燒，且由於燃燒的是垃圾廢棄物，現場瀰漫惡臭，濃煙也不斷往外竄，相關單位呼籲周邊民眾緊閉門窗，避免對呼吸道系統的影響。

花蓮／陳勁曄、周芝彤、魏珏如 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

香港文化遺產「竹棚」技藝成宏福苑祝融禍首？ 網掀兩派論戰

濃煙狂竄！澎湖紅羅掩埋場陷火海 6村里空氣品質恐受影響

香港大埔世紀惡火增至55死.72傷 3大廈火勢仍未完全撲滅