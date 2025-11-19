花蓮垃圾車起火竄煙 疑誤扔鋰電池肇禍

消防人員布水線，灌救失火中的垃圾車，18日晚上花蓮這起火燒垃圾車案件，烈焰猛烈幾乎看不到車身，搶救過程中濃煙直竄，火勢雖然迅速被控制、撲滅，消防人員處理殘火，卻沒有看到起火物。

花蓮市消防局美崙消防分隊長吳柏勳表示，「我們現場有初步用火鉤把它勾開，進行殘火處理，都沒有發現相關可疑的那個起火物，起火原因已交由火災調查科進行調查，原因尚待釐清。」

環保人員懷疑可能是民眾誤將鋰電池當垃圾丟棄，車斗壓縮引發這起火警，詳細起火原因由消防人員調查中；也提醒廢棄的鋰電池，要交給垃圾車回收人員，不可直接丟入垃圾車。

台北市環保局內湖區清潔隊文德分隊長王彥傑指出，「譬如像電池，那像那種髮膠類的話，那個東西我們不會叫他丟垃圾車，就是他必須要把裡面那一些氣體然後噴光之後，我們會用資源回收車回收走。」

台北市廢棄物清除處理商業同業公會榮譽理事長林富家回應，「易燃物當然你自己收的，產源就是要注意，他們收垃圾不知道也收，收回來有危險性，就燃燒起來呀。」

環保人員強調，除了行動電源、手機鋰電池外，像是髮膠罐、殺蟲劑這類高壓瓶罐，或是滅火器、瓦斯桶、香灰餘燼等物品，切勿直接丟入垃圾車，以免引發火警。

如果違反，最重開罰6000元，如果引發火警，還需負刑事、民事責任。