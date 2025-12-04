花蓮城隍廟捐千餘斤白米送愛吉安 鄉長游淑貞感謝宗教力量共啟弱勢關懷

花蓮城隍廟主委孫培原有感吉安鄉長期以來落實社會福利救助，於歲末寒冬之際捐贈綜合物資94份、白米共 1,367 斤匯聚，交由吉安鄉公所分別致送給鄉內弱勢家庭。鄉長游淑貞親自到場協助物資捐贈事宜，並致贈感謝狀，感謝宮廟宗教團體共啟吉安鄉弱勢家戶關懷（見圖），帶來社會弱勢救助的善循環正能量。

多年來，花蓮城隍廟除了深耕信仰文化，積極推動公益慈善暖送關懷，也是花蓮在地最具代表性的宗教力量之一。此次物資捐贈，不僅延續廟方長期濟弱扶貧的佈施，亦展現宗教團體對社會善念的實踐。廟方表示，希望透過此次捐贈，號召更多善心人士與社會團體共同投入公益，使善行延續擴散而形成社會正向力量。

花蓮城隍廟原名「聖安宮」，又稱「鄭聖祠」，主祀城隍爺，建於一九三二年，是花蓮市歷史最悠久的廟宇之一。一九三七年日據時期，因城隍爺屬漢人神祇，日本政府曾一度計畫拆除城隍廟。當地居民為保存廟宇，巧妙將鄰近鄭聖祠內的鄭成功（具日本血統）移祀至廟內，以此保留建築。實際上，城隍爺仍持續供奉，只是當時暫戴「鄭成功的帽子」以應付政策要求。戰後廟宇重新恢復「城隍廟」的身份，持續在地信仰文化中扮演重要角色。

鄉長游淑貞再次感謝宮廟挹注、協力四方，對於弱勢家庭來說「米糧猶如及時雨搶度窘境」，而宮廟開啟地方友善救助平台，更帶來居住最近、最有溫度的社區型關懷，讓周邊關懷戶透過宗教善行關懷，帶來心靈的啟迪和神佛護佑的安定感受，更達到讓愛循環溫暖處處。吉安鄉公所將依照相關低弱勢條件，陸續將物資送達至各特殊境遇家戶，落實愛與良善的物資關懷傳遞到位。