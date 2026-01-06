花蓮基地F-16失事飛官跳傘 徐榛蔚祈禱平安：國軍是守護台灣的英雄

花蓮空軍基地6日晚間傳出飛安意外，國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然在花蓮外海從雷達光點上消失，飛行員辛柏毅上尉疑似跳傘逃生，目前下落不明。花蓮縣長徐榛蔚在臉書表示，目前是黃金搜救時間，誠心祈願辛柏毅上尉能夠平安。

國防部表示，空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛乙架 F-16單座戰機，1817時於花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，1929時許疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動，海巡署接獲國防部通知，已派艇趕赴現場、協助救援。

廣告 廣告

徐榛蔚6日深夜在臉書表示，稍早傳出國軍F-16戰機於花蓮外海執行夜航任務時發生意外的消息。每一位國軍都是默默守護台灣安全的英雄，目前是黃金搜救時間，誠心祈願，辛柏毅上尉能夠平安、傳來好消息。一同集氣、一同祈禱。

而空軍司令部在6日晚間表示，有關6日F-16墜毀的「0106專案」，空軍將於7日上午10點，在花蓮的空軍第五戰術混合聯隊飛虎廳召開臨時記者會，對外說明相關訊息。而至截稿前，空軍證實目前尚未尋獲飛官辛柏毅。

【看原文連結】