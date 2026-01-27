花蓮堰塞湖悲劇 縣府怒指中央失職：黃金30分鐘被錯過

週刊報導光復洪災案，縣府呼籲檢調釐清權責，圖為縣長徐榛蔚。（資料照片）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災造成19死5失聯，檢調搜索收押光復鄉長林清水，有週刊報導林喊冤，將責任歸咎花蓮縣政府，質疑地方防災不力，縣政府今駁斥相關指控，並提出「十點重點說明」，直指中央政府在法定權責、風險評估與防災整備上多項關鍵缺失，公開呼籲檢調單位應依法一視同仁，針對中央與地方各級政府權責全面查辦，釐清真相。

縣府指出，週刊報導援引部分說法稱「依《災害防救法》，縣長為法定指揮官，鄉鎮公所僅是配合單位」，此一論述與現行法規明文規定不符。依《災害防救法》第6條至第12條，各級政府均須設置災害防救會報及應變中心，並由該層級首長擔任指揮官，鄉鎮市層級的法定指揮官即為鄉鎮市長，依法負責第一線疏散撤離、收容安置與災情通報，並非僅屬配合角色。

廣告 廣告

縣府進一步指出，本次災害撤離規模高達8000餘人，為國內首例，依法須由農業部、內政部、國防部、經濟部、交通部、衛福部及原民會等七個中央部會共同輔導地方完成疏散計畫與資源建檔，惟中央遲至10月中旬才完成相關草案，並於災前僅短時間內進行實兵演練，整備明顯不足。

針對週刊報導指稱地方未即時有效執行撤離，縣府強調，《災害防救法》第35條明定中央主管機關應「主動」派員協助地方，面對史無前例的大規模撤離需求，中央卻未同步擴充人力、軍用車輛、交通與後勤支援，事後反將壓力全數推回地方，顯屬卸責。

縣府亦指關鍵決策失誤，指出在堰塞湖潰決風險升高時，地方曾多次建議中央施放海嘯警報以強化警示效果，惟中央未採行，導致民眾對災害嚴重性認知不足，錯失至少30分鐘的黃金疏散時間。

此外，馬太鞍溪屬中央管河川，兩處開口堤防補強不足、長達9年未積極疏濬，僅在縣府主動爭取下才進行有限改善。縣府直言，河道淤積與通洪斷面不足屬長期結構性問題，中央主管機關難辭其咎。

縣府也回應週刊提及的「風險評估失準」爭議，指出中央對影響範圍與撤離人數的專業評估前後反覆，甚至在災前短短兩日內，撤離規模從數百人暴增至約8000人，增加逾11倍，對地方防災調度造成巨大衝擊，事後卻簡化為地方執行不力，並非基於事實的檢討。

對於報導稱縣府「草率結案」，縣府嚴正否認，強調自林保署發布黃色、紅色警戒後，縣府均依法要求鄉鎮市公所啟動預防性與強制撤離作業，相關通報與應變均依中央緊急通報內容執行，並非消極以「已知悉」結案。

縣府最後指出，災害發生當日，縣長徐榛蔚已依最壞情境預先部署，設置前進指揮所，要求三鄉鎮全面停止危險區域活動，並完成避難與收容整備，相關中央與地方單位首長均有與會，指示清楚明確。

花蓮縣政府強調，面對檢調偵辦，縣府依法接受全面檢視，絕不迴避應負責任，但也呼籲相關調查應一視同仁，全面釐清中央與地方權責，回歸制度與事實，避免政治操作模糊防災體系，才能真正避免悲劇重演。

【看原文連結】