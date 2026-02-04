花蓮堰塞湖洪災釀禍 藍再告中央4首長失職

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰決釀19死、5失聯，國民黨花蓮縣議會黨團認為防災權責屬中央，可預見嚴重災情卻應作為而不作為，涉犯過失致死及廢弛職務等罪，繼上月底北上告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫，4日再到花蓮地檢署，對國防部長顧立雄、衛福部長石崇良、原民會主委曾智永、交通部長陳世凱等4人提告，強調此舉非政治操作而是釐清責任。

花蓮縣議會國民黨團發言人吳建志昨指出，光復鄉洪災並非不可預測，而是可避免的人禍。中央已掌握災害的風險評估、會議紀錄、警戒機制到工程能力等資訊，同時也具備時間、工具與法定權限因應，卻選擇不作為。

廣告 廣告

他認為，中央單位明知堰塞湖風險存在，卻把原本專業團隊建議的撤離方案，草率改成垂直避難，誤導民眾原地避難，痛批執政黨拿人民的生命承擔自己錯誤的判斷，且依《災害防救法》規定，當地方政府無法因應重大災害時，中央主管機關應主動介入、指揮與協助，但實際作為卻明顯不足。

吳建志表示，昨依法告發對象並非基層人員，而是具決策權限的中央部會首長，包括農業部、經濟部、內政部、原民會、國防部、交通部及衛福部，強調核心理由就是「依法應作為卻未作為」。

他說，黨團1月28日雖赴北檢告發劉世芳、陳駿季、龔明鑫等3人，昨天再度到花蓮地檢署告發其他4人，原因並非政治攻防，而是希望能釐清各部會權屬責任並還原真相，強調天災雖無法選擇，但人禍與失職必須被追究。