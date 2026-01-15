花蓮堰塞湖洪災19死 光復鄉長林清水涉憑空浮報撤離人數 遭聲押禁見
花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪堰塞湖洪災，認為光復鄉長林清水浮報撤離人數統計表，導致嚴重傷亡，涉犯過失致死等罪，複訊後當庭逮捕，遭檢方聲押禁見；另公所祕書等3名員工交保、電子監控。檢方今天（15日）說明，若認地方量能不足，應請求協助，而非憑空生出撤離數字，讓外界以為已完成撤離。
花蓮地檢署今天說明，林清水等4名公所員工疏於執行撤離任務，明知實際撤離人數未達保全戶數量，仍浮報向上呈報，涉犯行使公務員登載不實公文書及過失致死罪。
檢方表示，撤離統計是由村長、村幹事等人回報，經追查第一線人員，可能沒有要求統計，是憑設籍人口「憑空生出數字」，陳報花蓮縣府民政處。
媒體詢問，堰塞湖溢流前，林清水曾多次公開表達，撤離人數暴增，地方量能不足。檢方表示，量能不足，應向上級單位請求協助，而非浮報數字，讓外界以為已經完成撤離，就不會再有人提供協助。
檢方表示，花蓮縣府是督導工作，並非第一線執行者，要察覺數字不實，有一定難度。
花檢強調，馬太鞍溪堰塞湖相關單位很多，包括監測、警戒、疏濬及撤離等，無論中央或地方單位，都會調查釐清，不排除還會有約談及搜索行動。
花檢認為林清水有勾串共犯、證人之虞，有羈押必要，複訊後當庭逮捕，並向花蓮地方法院聲請羈押禁見。花蓮地院預計今天下午2時許召開羈押庭。
其餘3名光復鄉公所人員複訊後，檢方認無羈押必要，諭知張姓祕書及王姓課長分別以新台幣20萬及15萬元交保，電子監控並限制住居、出境及出海；曾姓約用人員限制住居、出境及出海。
馬太鞍溪堰塞湖民國114年9月23日溢流，造成花蓮光復鄉災情嚴重，共19人死亡、5人失蹤，為查明是否有人為疏失或公務員涉及刑事責任，花蓮地檢署第一時間指派主任檢察官及檢察官組成專案小組，指揮警調偵辦。
經專案小組蒐證及多方調卷研析，認為林清水、光復鄉公所張姓祕書、民政課王姓課長及曾姓約用人員等災後防救業務人員，未落實撤離工作。
檢方調查，農業部林業保育署花蓮分署於9月21日上午11時發布黃色警戒（預防性撤離）、22日上午7時發布紅色警戒（強制撤離），林清水等4人竟未依災防法規定積極疏散撤離，並於撤離人數統計表浮報登載不實撤離人數後，陳報花蓮縣政府民政處，23日堰塞湖壩頂溢流時，因民眾未預先撤離，導致嚴重災情。
（責任主編：莊儱宇）
