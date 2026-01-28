花蓮堰塞湖災害釀19死5失蹤 國民黨團告發中央官員瀆職

國民黨花蓮縣議會議員林玉芬、吳建志、林正福、吳東昇等4人，在國民黨籍立法委員陪同下，今(1/28)日前往北檢告發內政部長劉世芳、經濟部長龔明鑫及農業部長陳駿季廢弛職務釀成災。呂志明攝



花蓮縣馬太鞍堰塞湖因洪災釀成19人死亡、5人失蹤的重大災害，近日光復鄉長林清水遭收押禁見。然而，國民黨花蓮縣議會黨團認為，此次災害的主要責任應由中央政府承擔，今(1/28)日北上到台北地檢署告發內政部長劉世芳、經濟部長龔明鑫及農業部長陳駿季等3人涉犯《刑法》廢弛職務釀成災害及過失致死罪。

花蓮縣議員吳建志指出，依據《災害防救法》規定，土石流及水災等大規模避難作業的權責單位屬於中央政府。中央部會應協助地方政府完成相關救災資料，包括研擬疏散計畫、選定避難路線及收容處所等。然而，此次災害發生前，中央並未履行相關責任，導致地方政府在面對突如其來的災情時措手不及。

吳建志強調，馬太鞍溪堰塞湖問題長期未解，且河川疏濬作業已停滯9年之久。康芮颱風來襲後，相關會議多次提及堰塞湖的風險，但中央未採取具體行動補強防護設施。此次災害釀成重大人命損失，中央應負起全責，並立即採取行動降低後續風險。

國民黨花蓮縣議會黨團進一步指出，依據《土石崩塌及水災疏散避難作業要點》，中央七部會應共同輔導地方政府完成疏散計畫。但此次災害前，中央遲至10月18日才完成疏散計畫，且未針對8600名居民制定具體撤離方案。更令人震驚的是，撤離人數一天內從690人暴增至8600人，地方政府因準備不足而陷入混亂。

此外，國民黨花蓮縣議會黨團也批評農業部未依災防會議決議施放海嘯警報，錯失黃金避難時間。馬太鞍溪屬於中央管轄河川，但經濟部對於兩開口堤的風險視而不見，在潰壩時未能及時發布警報訊息，導致地方政府與民眾誤判風險。

國民黨花蓮縣議會黨團強調，此次提告旨在追究中央相關單位的責任，並希望透過司法調查還原事實真相，給受難者家屬一個交代。同時，他們呼籲中央政府正視災害防治的漏洞，加速修補相關機制，以避免類似悲劇再次發生。

