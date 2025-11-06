花蓮堰塞湖災害44天 家屬痛訴：爸媽仍未找回...盼政府別再開「芭樂票」

家屬痛訴事發44天爸爸媽媽仍為找回。圖／翻攝自臉書社團花蓮同鄉會

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖9月23日發生溢流，導致下游地區嚴重災情，事發至今進入第44天，仍有5名失蹤，其中2人為一對剛退休夫婦，家屬到地方社團「花蓮同鄉會」痛心表示，無論向政府求助都無結果，盼相關單位不要再開「芭樂票」、忽視罹難家屬訴求。

花蓮縣馬太鞍溪9月23日發生溢流，導致20人罹難、5人失蹤，其中一名家屬在地方臉書社團「花蓮同鄉會」痛訴，爸爸、媽媽辛苦大半輩子才剛退休，原以為可以在親人留下的土地種蔬果、與鄰居分享同樂，幸福快樂的生活卻被無情災害破壞。

馬太鞍溪堰塞湖下游災情慘重，家屬指出爸爸、媽媽至今44天遲遲沒有消息，先前見民間團體默默協助災民挖土、清運，卻感受不到花蓮縣政府關懷，如今民間團體協助時間即將結束，無論致電、在各大社群平台留言向政府求助均未回應，質疑「還有5位罹難者沒找到，你們到底知不知道呀」、「打通電話給我很困難嗎？」直言「難道你們的心是鐵做的嗎？」、「就不怕他們半夜來找你們或是夢見他們嗎？」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤進入44天仍有5名失蹤。

家屬無奈道「究竟要我等多久？」認為地方政府若無法提供挖土機及砂石車協助找尋失蹤家人，「是不是可以幫助我們罹難家屬資金，讓我們可以求助民間團隊」；盼花蓮縣政府「摸著你們的良心」將心比心，也希望總統賴清德出手協助，不要再忽視罹難家屬心聲。

回顧災害後的日子，家屬時常於社群透露思念爸媽的心情、一日日不放棄持續找尋，總是相信「爸媽離我不遠了」；近期家屬也說「這幾天有一些畫面一幕幕出現」，想起爸媽的擔心、也害怕更多事情發生，不過「一切等我找到你們再說」答應爸媽不會放棄找尋，心碎說好想再次聽見家人叫她名字的時刻。



