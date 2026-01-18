花蓮堰塞湖爭議 縣府：依法防災

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰決，釀光復鄉19死5失聯，罹難者家屬委任的義務律師團13日向花蓮地檢署寄出刑事告訴狀，要求偵辦追究縣長徐榛蔚、鄉長林清水及相關違失公務員刑事責任。縣府18日重申，防災期間皆依《災害防救法》與中央、公所等單位密集召開整備會議，依權責分工投入防災工作，全案已進入司法程序，尊重司法調查。

不過，義務律師團其中一位是欲爭取民進黨提名參選台北市內湖、南港議員的陳又新，不免令外界質疑，此事沾染上政治色彩。

廣告 廣告

縣府昨晚還原堰塞湖防災過程指出，去年8月11日林保署原估算受影響範圍保全戶為5村259戶697人，9月21日發布堰塞湖黃色警戒後，參考陽明交大計算內容，保全戶改為180戶，怎料同日傍晚5時災防會報指揮官劉世芳裁示，保全戶改依國家災害防救科技中心套圖1800戶、約8000人，但直至晚間7時才取得中央套圖資料。

縣府表示，縣府及各級政府均依《災害防救法》權責分工執行撤離，除黃色警戒發布後，依法要求鄉公所啟動撤離工作，並派警察局、消防局、國軍預置兵力、軍卡及地方協勤民力，交由光復鄉災害應變中心統一調度指揮；紅色警戒發布後，撤離人數雖增加11倍，仍依法要求鄉公所災害應變中心強制撤離。

縣府強調，面對史上首例堰塞湖洪災，縣府及中央依《災防法》規定皆應「主動」協助，因全案已進入司法程序，縣府會依法接受檢視與調查，若有責任絕不迴避，呼籲各界勿輕信或轉傳錯誤訊息致家屬二次傷害，並對所有罹難者與失蹤者家屬、受災戶表達最深慰問與哀悼。