花蓮堰塞湖警戒 微地動儀上陣

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決釀慘重災情，壩體目前穩定但危機依舊存在，林業及自然保育署繼先前在光復林道及下游堤防架設「微地動儀」偵測訊號以利提前示警，7日也在湖區南岸坡面增設1組儀器，透過密集監測網絡及時掌握壩體周邊崩塌、水流與潰決變化，強化預警功能。

馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰決後，目前水量約29.1萬立方公尺，水位已下降約133公尺，溢流口保持平穩流況未有異常，不過左岸邊坡仍有約1億立方公尺土砂堆置，若遭遇地震或豪雨可能再次崩塌阻塞河道形成新堰塞湖。

花蓮分署先前已在湖中裝設水位計觀察水位變化，也在光復林道19.6公里及下游大馬提防附近設置微地動儀，偵測訊號提前示警，分署希望更準確掌握壩體變化，昨與陽明交通大學土木工程學系副教授趙韋安團隊，搭乘空勤總隊直升機前往馬太鞍溪堰塞湖南岸約1公里處坡面架設微地動儀。

花蓮分署長黃群策表示，分署先前即規畫在湖體周邊設置微地動儀偵測訊號，卻因山中沒有收訊、電力，一般人也無法抵達，遲遲找不到理想位置，經派遣2組特勤隊上山蒐集湖區周邊地質資料及多次討論設置點，昨天趁著好天氣出動架設，由於這次設置地點比其他2組儀器更靠近湖體，可再提前30至40分鐘發現變化達到及早預警效果。

花蓮分署指出，微地動儀主要偵測崩塌產生的地動訊號，有助團隊第一時間透過即時監測下游水流量，判斷河道是否因阻塞形成新堰塞湖或發生溢流等跡象；另外，儀器可全天候運作，不受天氣影響，也能捕捉潰決水流造成的震動反應，若再搭配下游既有的微地動站，可形成更完整的潰決洪水預警系統。