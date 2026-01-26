花蓮堰塞湖降挖成功 幾已見底

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖民國114年9月23日潰決重創光復鄉，湖水雖持續下降，但對下游居民仍是不定時炸彈，14名「重機具超人」12月涉險上溯挺進壩頂展開降挖工程，今年1月25日成功恢復既有河道，蓄水量也降至2.6萬立方公尺，幾乎已見底，林保署將持續委託專家、學者調查河谷兩側不穩定崩塌區，找出適合治理方式。

為降低馬太鞍溪堰塞湖殘餘水體風險，林保署災後派遣地面2組探勘隊，從光復林道及萬榮林道徒步前進湖區了解周邊地質，經縝密評估決定在非汛期時開挖壩體，讓剩餘湖水沿原有河道流往下游。

林保署去年12月3日委託曾成功處理燕子口堰塞湖的晶富營造團隊，嘗試每天沿馬太鞍溪下游溪床2到4公里方式挺進壩區，過程雖一度因邊坡崩塌致4部機具遭土石掩埋，讓不少怪手司機卻步，但仍有14位「重機具超人」不畏艱險一路前進，12月28日終於抵達壩頂。

團隊工作期間碰到許多困境，包括道路中斷、糧食耗盡、山區低溫、天氣不穩、體力耗盡、人員與機具遭遇落石，以及土石崩落堵塞河道影響物資運補路線等，但他們仍咬牙克服難關，終於在前天完成壩體降挖導水。

14名施工人員昨預計採原路下山，因日前V型河谷上邊坡有大量土石崩塌，河道僅剩3米寬，機具無法通過，昨早由直升機載送下山，5部機具則留在壩區以備日後不時之需。

施工人員家屬昨前往接機，看到家人安全下山，立刻飛奔上前擁抱，林保署花蓮分署長黃群策見狀相當感動，也感謝施工人員義無反顧付出，特別贈送蘋果表達「平平安安」歸來。

不過，河谷左右兩側邊坡仍相當不穩，左側更有約1億立方公尺土砂堆積坡面，若大規模崩塌恐再形成堰塞湖危及下游安全。黃群策說，已委託陽明交大團隊對周邊地質與地形現況，建構崩塌區的地工模型，以利分析、預測土石未來下移模式及致災風險，也研擬中長期處理及預警方案。

林保署將邀集國內外專家、學者及顧問公司，商討治理左側邊坡，也會先加強周邊導排水工程，避免土石被快速沖刷至河道造成堵塞，並整理、強化沖蝕溝底承受沖刷量能，增加崩塌地穩定度。