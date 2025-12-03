花蓮場舉辦文旦果園草生栽培土壤增匯田間示範觀摩會

▲本場簡梓丞助研員講解草生栽培碳匯相關事宜。

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】農業部花蓮區農業改良場(以下簡稱花蓮場)於114年12月3日在瑞穗地區舉辦「文旦果園草生栽培土壤增匯田間示範觀摩會」，分享近三年草生栽培與碳匯研究成果。農業部預計於2040年達到淨零碳排目標，因此果園草生管理逐漸受到重視。該場自112年起在瑞穗文旦園建立示範試驗區，比較不同覆蓋作物對於土壤碳匯提升的效益，並評估草生管理對果園生態功能的影響。

▲田間參訪講解覆蓋作物種植注意事項。

廣告 廣告

農地土壤為重要碳匯來源，果園長期進行草生栽培，可提升土壤有機質累積、促進碳固定，可調適氣候變遷所帶來之衝擊。在連續栽培兩年後，既有草種與越橘葉蔓榕均可提升土壤碳匯量，增加約10公噸/公頃有機碳，顯示於果園種植覆蓋作物具有固碳效果，此外會議中說明草生栽培管理注意事項，須留意生態平衡，並非草種越多越好，必須去除具有強勢競爭力或具風險的雜草，如小花蔓澤蘭、銀膠菊等，以避免其成為病蟲害溫床或與果樹爭奪水分與養分，甚至對人體造成危害，選擇優良草種、定期修剪與監測管理，果園維持良好通風與日照，可促進果園健康。

除碳匯效益外，根據花蓮場先前試驗顯示，不同覆蓋作物可營造優良果園生態環境。如黃花蜜菜、穗花木藍、馬蘭與仙草等草毯型植物，不僅可避免土壤流失，更能提升果園生物豐富度，增加天敵昆蟲與有益生物的棲息空間，有助提升果園生產韌性，降低文旦果皮受到薊馬對於果皮危害比例達28%，是兼具環境保育與果園健康管理的永續策略。

▲場長開場致詞。

本次觀摩會介紹草生栽培的操作重點與實際效益，並提供可行的管理模式，讓果園在維持產量與品質的同時，也能兼顧碳匯累積與生態保育。未來，花蓮場場將持續推動果園草生管理相關研究與輔導，協助產業朝向低碳、韌性與永續的方向發展。農民如對技術細節需要了解，歡迎洽詢花蓮場土壤肥料研究室(03)8521108#3702。（照片農業部花蓮區農業改良場提供）