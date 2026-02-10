花蓮士兵車禍身亡 空軍不捨助家屬辦理後事

▲花蓮空軍基地。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 今（10）日上午6點多，服務在空軍花蓮基地的鍾姓男子駕駛一輛小轎車，由台九線一路北上，行經壽豐鄉中山路二段時，疑似精神不繼，高速自撞中央分隔島的路燈桿，導致車輛翻覆車頭全毀，被拋飛車外倒臥道路上，警消緊急送往花蓮慈濟醫院急救，仍宣告急救無效不治死亡。空軍司令部表示，對於年輕生命驟逝，深表不捨，已由單位幹部前往慰問，並協助家屬辦理喪葬事宜。

針對媒體報導「空軍士兵營外車禍身亡」，空軍司令部今日表示，本屬第五聯隊鍾姓士兵駕車上班途中，因不明原因撞擊分隔島，經送醫搶救後仍宣告不治，相關肇事原因現由警方鑑定中。

空軍司令部進一步表示，對於年輕生命驟逝，深表不捨，已由單位幹部前往慰問，並協助家屬辦理喪葬事宜；本部將加強行車安全宣教及防衛駕駛觀念，以確保營外行車安全。

