花蓮壽豐街頭驚魂！男子遭五5人圍毆強行擄上車 警追捕查獲毒品棍棒

花蓮壽豐驚現街頭擄人男子頭部遭毆，五嫌攜棍毒被逮。（圖 ／翻攝畫面）

花蓮縣壽豐鄉7日上午驚傳街頭暴力事件，1名男子疑因與他人感情糾紛，當街遭五人圍毆，並被強行拖上車，頭部受鈍傷，所幸送醫搶救後並無生命危險。

據了解，事件起因疑與被害男子與加害者女友的交往有關，惹怒加害者後，他聯合其他四名共犯當街報復。警方接獲通報後立即調閱監視器追查，發現兩輛涉案車輛行蹤，並在台11丙線與東華大橋北端及華工六路成功攔停，當場逮捕五人。現場並查獲一根木棒，以及一級毒品海洛因與二級毒品安非他命。

警方表示，全案已依《刑法》妨害秩序、妨害自由及傷害罪嫌偵辦，五名犯嫌已移送花蓮地檢署法辦。此案再次提醒民眾，感情糾紛若演變成暴力行為，後果可能難以收拾，警方也呼籲民眾遇事應冷靜處理，避免走上犯罪道路。

