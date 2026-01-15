花蓮壽豐親子旅遊景點推薦森林戶外活動行程

【商家指南推廣專題】

圖片由野猴子探險森林提供

規劃花蓮行程時，兼具自然體驗、身心釋放與親子互動的戶外活動廣受家庭歡迎，而位於花東縱谷、結合自然探索與高空挑戰的「野猴子探險森林」，便成為許多人心中的花蓮壽豐親子旅遊景點推薦品牌，園區以森林高空滑索與走索體驗打造多元的森林戶外活動行程，讓參與者能從穿梭樹冠層的過程感受冒險樂趣，也能在自然環境中釋放日常累積的壓力。

成立於2017年的野猴子探險森林，將所有設施架設於森林樹木之間，透過滑索與走索，從一棵樹前往另一棵樹，宛如猴子在林間跳躍，因此得名。參與者能在體驗過程中完成關卡挑戰，更能在森林中放聲吶喊，將平日累積的壓力隨著汗水一併釋放，這樣貼近自然的設計，也讓野猴子探險森林在花蓮壽豐親子旅遊景點推薦品牌中脫穎而出。

園區活動依不同體能與年齡需求規劃出多元選擇，其中最受親子與初次體驗者喜愛的A行程，結合走索與滑索，活動時間約80至90分鐘，年齡限制5至65歲，只要身高達110公分即可參加，循序漸進的設計帶領第一次嘗試高空活動的孩子與家長，在安全環境中建立信心。對於平時有運動習慣、希望挑戰更高難度的族群，園區提供A＋行程，此路線為在原有基礎上，加入中途島與跑酷牆等設施，需要更多體力、核心穩定度與臂力支撐，難度明顯提升，活動時間可達120分鐘。

除了樹冠層體驗，野猴子探險森林也與輕航機業者合作推出「雙飛計劃」，將10分鐘輕航機飛行與園區A行程結合，讓參與者同時感受「天上飛」與「森林滑行」的雙重視角，從空中俯瞰花東縱谷，再回到林間穿越樹梢，創造獨特且難以複製的旅遊記憶，使品牌建立花蓮壽豐親子旅遊景點推薦口碑。園區內另一項備受討論的設施為「勇氣之塔」，挑戰者需從13公尺高塔一躍而下，看似簡單，但實際感受高度後，需要極大心理突破。

野猴子探險森林位於花東縱谷生態多樣的亞熱帶森林中，濕潤氣候促進樹木與植物快速生長，園區內可見大葉楠、澀葉榕、白榕、山龍眼、水冬瓜、蕨類與樺樹等原生植物，向陽坡地則栽種咖啡、可可、樹葡萄與橄欖樹，兼具自然野性與農業景觀特色。活動過程中，參與者還有機會發現台灣獼猴、松鼠、飛鼠、竹雞、五色鳥，甚至是山羌與穿山甲的蹤跡，獲得富生態學習的旅程。

許多親子家庭實際參與後，對品牌的森林戶外活動行程留下深刻印象。有些孩子面對高空關卡會遲疑不前，但仍在家長的陪伴與鼓勵下，一步步完成挑戰，信心也隨之建立；有時角色互換，孩子站在前方為猶豫的家長加油，形成一家人彼此支持的溫暖場景，這些真實互動，正是野猴子探險森林希望帶給旅客的體驗價值。

對於長期處於高壓生活的都市族群而言，野猴子探險森林提供結合自然、運動與情緒釋放的森林戶外活動行程，透過專業規劃與安全設計，讓不同年齡層都能找到適合自己的挑戰方式，並在森林中重新找回身心平衡。若您正在規劃花蓮旅遊，希望安排能讓孩子放電、大人放鬆，同時留下深刻回憶的行程，野猴子探險森林就是值得到訪的花蓮壽豐親子旅遊景點推薦園區。

更多花蓮壽豐親子旅遊景點推薦資訊請洽以下連結

店家品牌名：野猴子探險森林

聯絡電話：03-854-0732

官網：https://rink.cc/dfaeq

FB：https://rink.cc/pxwvh

LINE：https://rink.cc/znud8

活動時間：上午9點、下午2點(每日兩個場次)

採預約制，需於三日前完成預約

以上訊息由野猴子探險森林提供