花蓮壽豐鄉池南部落聚會所動土 打造文化傳承新據點

▲花蓮縣政府今日於壽豐鄉池南部落舉行「池南部落聚會所動土祈福典禮」，縣長徐榛蔚在族人長老祈福祝禱與各界貴賓共同見證下，正式啟動工程建設。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】為持續完善原住民族部落公共建設、深化文化傳承，花蓮縣政府今（23）日於壽豐鄉池南部落舉行「池南部落聚會所動土祈福典禮」，縣長徐榛蔚在族人長老祈福祝禱與各界貴賓共同見證下，正式啟動工程建設，象徵部落公共空間再添重要據點，也為地方文化延續注入嶄新動能。

縣長徐榛蔚表示，推動「一部落一聚會所」，不只是興建一棟建築，而是為部落留下可以相聚、說故事、傳智慧的所在，池南部落聚會所為縣府執行招標，為壽豐鄉第六座部落聚會所，感謝各界的協助，從選址由縱管處用地撥用取得、都市計畫公共設施多目標申請、水土保持審查及加強坡審、建造執照申請等，當然還有中央經費資源挹注，使工程計畫得以順利推動，從硬體建設到文化扎根，攜手打造更具韌性與溫度的部落生活環境，都是凝聚部落情感、延續文化記憶的重要場域，期盼讓每一個部落都能擁有安全、舒適且具文化象徵意義的聚會空間。

自106年起縣府積極向中央爭取花東基金支持，陸續獲得花東二期經費2億5,789萬元及花東三期經費1億9,940萬元，合計投入4億5,729萬元，興建部落聚會所，惟仍有聚會興建需求，再於花東四期(113~116年)編列1億4,986萬元，持續興建及整修整建部落聚會所，補足地方需求，推動部落聚會所新建與既有設施修繕，讓文化傳承能夠穩定扎根。

花蓮縣政府原住民行政處表示，聚會所不僅是族人日常集會的場所，更承載著世代傳承的文化價值，是部落進行儀式祭典、傳授生活智慧、凝聚情感與認同的重要核心。池南部落聚會所成功爭取中央補助經費2,700萬元，縣配合及自籌款合計621萬8,000元，總計工程經費3,221萬8,000元，建築面積580.62平方公尺，工期270日曆天，完工後將作為部落會議、文化活動、族語傳承及公共事務的重要場域，提升部落整體生活機能。

壽豐鄉近年來部落聚會所建設成果逐步到位，除今日為池南部落聚會所動土典禮外，由壽豐鄉公所執行的豐裡部落聚會所於113年7月20日啟用、豐山部落聚會所於112年7月24日啟用、共和部落聚會所於113年8月24日啟用，光榮部落聚會所於115年1月16日啟用，目前施工中的壽豐部落聚會預計115年2月份竣工，月眉部落聚會所也在規劃設計前置作業階段，本府與壽豐鄉公所於鄉內已完成興建4座、施工中1座、待施工1座，規劃設計1座，共計7座部落聚會所。

現階段已完工的聚會所有新城鄉順安、北埔、復興、大德及華陽，吉安鄉慶豐、南華、簿簿、七腳川及那荳蘭，光復鄉馬佛、香草場及烏卡蓋，瑞穗鄉烏槓，玉里鎮吉能能麥，壽豐鄉共和、豐山、豐裡及光榮，秀林鄉民有、萬榮鄉馬遠、明利、明利馬太鞍、卓溪鄉中平及太平等31座；施工中的計有吉安鄉仁安、新城鄉嘉新、壽豐鄉壽豐、瑞穗鄉鶺櫓棧、豐濱鄉噶瑪蘭等5座；待施工的有壽豐鄉池南、鳳林鎮大榮、卓溪鄉古楓等3座，其中池南及大榮聚會所於1月23日、1月26日舉辦動土典禮，合計39座聚會所。

縣府表示，未來將持續以「文化為本、生活為核心」，深化部落公共建設，讓每一座聚會所都成為族人願意走進、也願意留下的文化家園。