花蓮壽豐鄉草鼻段西瓜納災害救助 受理至14日止

（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）颱風樺加沙豪雨影響，馬太鞍溪堰塞湖潰流造成嚴重水患，農作受災範圍廣泛，經花蓮縣府爭取、農業部核定，公告壽豐鄉草鼻段西瓜辦理現金救助及低利貸款，即起至14日止。

花蓮縣政府農業處表示，持續與中央單位密切協調，爭取更多資源，並隨時掌握地方實際需求，協助受災農友辦理各項補助及復耕事宜。

日前會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署前往壽豐鄉草鼻段現地勘查，確認受災狀況與農友需求，積極爭取中央支援；經農業部核定後，公告西瓜救助額度每公頃新台幣6萬2000元。

救助對象須為實際從事農作生產的農民，並且災損率達20%以上，方可依規定申請；縣府也提醒，長期作以同曆年、短期作以同產季為限，每項作物僅得申請一次救助。

農業處長陳淑雯提醒，符合申請資格的農民可自即日起至11月14日止（若最後一天逢假日則順延至次一上班日），攜帶相關文件至土地所在地公所申請現金救助或低利貸款受災證明，以確保自身權益不受影響。

花蓮縣政府指出，將持續關注受災地區農業復原與生產需求，協助基層公所加強勘查與拍照取證工作，並鼓勵農友多加運用農業部開發的「農產業天然災害現地照相APP」記錄受災情形，以利後續審查；縣府團隊將與中央及地方各單位攜手合作，協助農友早日恢復耕作、穩定生計，共同守護花蓮農業安全與韌性。（編輯：陳仁華）1141102