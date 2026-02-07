花蓮外役監逃犯.逃亡4年又「殺人未遂」搭機返台遭逮

花蓮縣 / 綜合報導

為您插播一則最新消息，花蓮自強外役監受刑人康育豪從2022年3月脫逃，在逃亡期間又犯下殺人未遂案。

透過畫面您可以發現，康育豪的臉部特徵為濃眉、招風耳，目前身背4條通緝，5日下午他從中國搭機入境台灣，在邊境管制被移民署逮個正著，桃園市刑大做完人別詢問後，昨(6)日凌晨1點多被移送到桃園地檢署偵辦。

