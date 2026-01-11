花蓮外海傳發現失事F-16V浮油 空軍回應了

空軍花蓮基地F-16V戰機6日夜航訓練失聯，飛官辛柏毅下落不明，民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」昨（10）日傳出重要線索，成員自行僱用漁船前往花蓮外海搜尋時，發現海面疑似出現油污漂浮痕跡。對此，空軍今天回應，在接獲通報後，由空軍協調海巡署派船搜索，但並未發現油污情事。

「Taiwan ADIZ」團隊表示，10日凌晨租用漁船，3點半從石梯漁港出港，冒著海象不穩定因素深入搜救海域，往東北方向避開國軍搜索範圍，上午8點半左右，在石梯漁港的東北方漂航，讓引擎怠速，結果船一直往北漂，流速約在2到3浬左右，證明潮流是往北方向。粉專團隊準備返港時，在北緯23度36.824、東經121度35.810附近，亦即石梯坪東北方，發現海面出現疑似浮油痕跡，第一時間將座標通報給軍方、海巡。

根據《自由時報》報導，針對傳出花蓮外海出現海面浮油，空軍今天回應，在接獲通報後，由空軍協調海巡署派遣100噸級10078號艦艇前往該座標點區域搜索，但並未發現油污情事。

