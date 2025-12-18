花蓮外海地震規模5.1 台鐵部分列車減速行駛

（中央社記者黃巧雯台北18日電）花蓮縣政府東北方18.3公里（位於台灣東部海域）今天晚間發生芮氏規模5.1地震，國營台灣鐵路股份有限公司說，和仁到新城、宜蘭到和仁與新城到鳳林間等路段列車減速行駛。

根據交通部中央氣象署最新資訊，地震深度31.6公里，最大震度花蓮縣鹽寮4級。

台鐵透過訊息表示，崇德站4級，花蓮、和平、和仁、南澳與蘇新各3級，和仁到新城間按4級地震規定辦理，而宜蘭到和仁、新城到鳳林間按3級地震規定辦理。

根據台鐵規定，4級地震第1趟列車以時速30公里慢行，第2趟列車起以時速60公里慢行到前方站，由工務、電務單位派員巡查路線，確定無礙，恢復原速度；3級地震規定為第1趟列車以時速60公里慢行到前方站，並檢視路線，如果無異狀，第2趟列車起恢復原速度。（編輯：李明宗）1141218