花蓮外海地震 未來3天不排除規模4.5至5餘震
（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣東部海域今晚發生芮氏規模5.1地震。交通部中央氣象署地震測報中心今天表示，此區域為地震好發區域，未來3天不排除還有規模4.5至5地震。
根據交通部中央氣象署最新資訊，今晚7時32分在花蓮縣政府東北方18.3公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.1地震，地震深度31.6公里，最大震度花蓮鹽寮4級。
氣象署地震測報中心科長林祖慰在記者會中表示，地震深度31.6公里，算是極淺層地震，因這起地震達到國家警報發布標準，因此有針對花蓮縣發布警報。
至於地震成因，林祖慰表示，此區域位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊碰撞、擠壓交界之處，為地震好發區域，經常會發生規模比較大的地震，未來3天不排除還有規模4.5到5地震發生。（編輯：管中維）1141218
