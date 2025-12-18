花蓮外海地震 未來3天不排除規模4.5至5餘震

法國羅浮宮員工投票延長15日開始的罷工，不過博物館仍在17日部分重新開放。羅浮宮表示，這意味著世界各地的旅客仍然能夠欣賞《蒙娜麗莎》畫像和勝利女神雕像等鎮館之寶。工會表示，羅浮宮員工工作負擔過重，要求增聘人手和提高薪資。

