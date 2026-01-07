花蓮外海搜救中 失聯F-16飛官剛完婚、澎湖老家集氣

（社會中心／綜合報導）空軍花蓮基地昨（6）日晚間執行夜間訓練任務時發生意外，一架F-16戰機於晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬處雷達光點突然消失。空軍證實，駕駛該機的飛行官辛柏毅上尉已在事發當下跳傘逃生，但截至今（7）日仍下落不明，空軍已成立應變中心，全力展開搜救行動。

空軍說明，辛柏毅上尉於昨晚6時17分自花蓮基地起飛，執行例行性夜間飛航訓練任務，過程中不明原因失事。雷達顯示異常後，空軍即刻啟動搜救機制，持續透過海、空能量在事故海域周邊搜索人員下落，相關單位也同步投入支援。

廣告 廣告

目前軍方持續動員空軍直升機、C-130運輸機，並協調海巡署與空勤總隊投入海面搜尋；由於受東北季風影響，海象與能見度不佳，搜救單位仍依飛官可能漂流方向擴大搜索範圍，全力尋找辛柏毅上尉行蹤。

圖／駕駛該機的飛行官辛柏毅上尉已在事發當下跳傘逃生，但至今仍下落不明。（翻攝 IDF 經國號 臉書）

據了解，辛柏毅年僅27歲，家鄉在澎湖縣湖西鄉，父親為退休警察，妻子同樣任職於空軍。兩人日前才完成婚禮，並自北歐度蜜月返台，返國僅2天便歸隊執行夜航任務，未料發生意外。

消息傳回澎湖後，辛柏毅的伯父母難掩悲痛，同時尚未將消息告知年邁的祖母；當地鄰里自發前往湖西天后宮祈福，期盼搜救行動能盡快傳來平安消息，讓他早日回家。

空軍表示，現階段搜救飛行官仍是首要任務，後續將待人員尋獲後，依規定成立專案小組釐清事故原因，並持續對外說明最新進展。

更多引新聞報導

花蓮外海F-16失事 飛官跳傘落海 潛水教練曝失溫關鍵

台股高檔震盪 台積電回測1680元 南亞科、華邦電強勢走揚

