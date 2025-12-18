花蓮外海規模5.1極淺層地震！氣象署：3日內恐再有規模4.5至5地震

18日晚間7點32分時花蓮外海發生規模5.1地震，震央位在花蓮縣政府東北方18.3公里處，地震深度為31.6公里，屬於極淺層地震。氣象署表示，未來3天不排除發生規模4.5到5的地震。

18日晚間花蓮外海發生規模5.1地震。圖／翻攝自中央氣象署

氣象署地震測報中心科長林祖慰表示，這起地震發生在花蓮縣政府東北方18.3公里處，位在菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓交界地方，「這個地方本來就是地震好發區域，所以經常會發生規模比較大的地震」，氣象署也不排除未來3天，會發生規模4.5到5的地震發生。

林祖慰指出，此起地震最大震度4級發生在花蓮縣鹽寮地區，地震發生時搖晃約3秒；震度為1至2級地區，搖晃時間則不會太長，不過他也提到，台北市可能因為盆地效應或高樓效應影響，稍微感受到搖晃。

責任編輯／陳俊宇

