花蓮外海風浪大！巴拿馬籍貨輪擱淺化仁海灘

地方中心／趙永博 花蓮報導

今天(1)上午有一艘"巴拿馬籍散裝貨輪"，突然失去動力，被強風吹到擱淺在花蓮化仁海灘。船上17名船員平安，但海巡署出動救援拖船戒護時因大浪和強陣風也擱淺，反倒比貨輪更岌岌可危，最後出動專勤隊先將拖船上5人救出，預計晚上出動大型拖船施救。

放眼望去，一艘大型貨輪卡在海攤上載浮載沉，，一旁拖船只能在外圍戒護。

只見海灘邊風浪不斷拍打，明明是要去救船的拖船，卻被打到搖搖晃晃，船上人員都站不穩。除了巨浪襲擊，岸邊還有7到9級強陣風，實在不好作業。原本他要救的就是，這艘巴拿馬籍散裝貨輪"通鴻輪"。

廣告 廣告

12岸巡副隊長 吳正達：「立即派遣共計一艇18車39人，在現場救援，因為目前風浪過大(暫停救援)，救援會造成我們救援人員的安全問題，(有提出空勤的申請嗎)目前在申請中」。

巴拿馬籍貨輪擱淺化仁海灘 預計晚間大型拖船支援施救

通鴻輪疑似受到強勁的東北季風，加上失去動力，被海浪推到岸邊擱淺。（圖／民視新聞）

元旦當天早上，花蓮仁化海灘這艘"通鴻輪"，疑似受到強勁的東北季風，加上失去動力，被海浪推到岸邊擱淺，纜繩也全被扯斷。船上的17名船員一度受困。拖船前來救援也被大風浪吹到擱淺，只好先出動空勤隊，將拖船上5名船員全數救出。

12岸巡副隊長 吳正達：「目前通紅輪上面有12名台灣籍的船員，5名菲律賓籍的船員，然後在拖船部分上面，有5名的船員，(拖船)一名船員頭上有撕裂傷的部分，通紅輪的部分目前船員均安全」。

巴拿馬籍貨輪擱淺化仁海灘 預計晚間大型拖船支援施救

航港局協調大型拖船支援，預計晚上8點展開拖救。（圖／民視新聞）

航港局召開緊急應變會議，並協調大型拖船支援，預計晚上8點展開拖救，力拚讓人船都能安全脫困。

原文出處：巴拿馬貨輪擱淺化仁海灘 拖船頂強風巨浪救援也擱淺

更多民視新聞報導

中國跨年夜出動特警車 民眾嗨放煙火被公安架走

2026元旦追光! 屏東鵝鑾鼻搶頭香6:11迎首道曙光

麻油雞名店「莊家班」跨年夜遭加料恐嚇 雙北10店家受害警逮3怪男

