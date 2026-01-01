花蓮外海風浪大 巴拿馬貨輪擱淺化仁海灘

ㄧ艘巴拿馬籍散裝貨輪，在花蓮化仁海灘發生疑似擱淺狀況。（圖／東森新聞）





今（1）日上午有一艘巴拿馬籍散裝貨輪在花蓮化仁海灘疑似擱淺，目前事故船隻旁目前有港公司拖船在旁戒護。

海灘邊風浪兇猛，拖船被打到搖搖晃晃，拖船旁邊有大型貨輪擱淺在海灘上。今日上午花蓮仁化海灘有一艘巴拿馬籍散裝貨輪，恐是受到強勁的東北季風吹拂，再加上失去動力，被海浪推到岸邊擱淺，而船公司怕貨輪發生意外，目前有拖船在旁戒護。

目前貨輪安全無虞，至於貨輪為何擱淺，原因還有待釐清。

