花蓮外海5.1地震16縣市有感 未來3天不排除規模4.5至5餘震

今（18）天晚上7點32分台灣東部海域發生芮氏規模5.1地震。（圖：氣象署提供）

台灣東部海域18日晚間發生芮氏規模5.1地震，最大震度4級。中央氣象署地震測報中心表示，此區域位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊碰撞、擠壓交界之處，為地震好發區域，未來3天不排除還有規模4.5至5地震。

台灣東部海域18日晚上7點32分發生芮氏規模5.1地震，這起地震的震央位在花蓮縣政府東北方18.3公里處，深度31.6公里，屬於淺層地震。中央氣象署指出，這起地震觀測到的最大震度為4級，出現在花蓮縣鹽寮。

廣告 廣告

氣象署地震測報中心資料顯示，震度4級地區為花蓮縣，震度3級地區為宜蘭縣，震度2級地區為南投縣、桃園市、新竹縣、新北市、彰化縣，震度1級地區為台中市、台東縣、苗栗縣、台北市、基隆市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市。

氣象署地震測報中心科長林祖慰在記者會中說明，地震深度31.6公里，算是極淺層地震，因這起地震達到國家警報發布標準，因此有針對花蓮縣發布警報。此區域位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊碰撞、擠壓交界之處，為地震好發區域，經常會發生規模比較大的地震，未來3天不排除還有規模4.5到5地震發生。