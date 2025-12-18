花蓮外海5.1規模地震！氣象署說明了

中央氣象署發布19:32分有感地震報告。（圖／中央氣象署）





中央氣象署發布顯著有感地震最新消息，今（18）日19時32分，花蓮縣政府東北方18.3公里 （臺灣東部海域）發生芮氏規模5.1有感地震，震源深度31.6公里，屬於極淺層地震，中央氣象署地震測報中心科長林祖慰對這起地震做出說明。

林祖慰表示，此次地震主要3-4級的地區都在宜蘭、花蓮地區，其他地區的震度都約為1-2級，並且震度最高的鹽寮地區的4級震度也只持續3秒，其他1-2級震度的地區晃動時間不會太長。

林祖慰特別提到，台北市會因為盆地效應、高樓效應的關係，部分地區會感到搖晃時間稍長；另外他也表示，花蓮縣震度有達到國家級警報發布標準，所以有對花蓮縣發布地震警報。

林祖慰解釋，本次地震震央在菲律賓海板塊與歐亞板塊擠壓、轉彎交界處，本身這個交界處就經常發生地震，也常發生規模5以上的地震。

