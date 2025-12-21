花蓮大學生雙載疑未注意車況追撞小貨車 雙雙噴飛骨折送醫

花蓮吉安鄉日前發生一起嚴重車禍，兩名大學生在晚間雙載騎乘機車時，疑似未注意前方車況而追撞準備右轉的小貨車，導致兩人當場噴飛並受傷。事故發生在南濱路與南海八街口，接近晚上7點，19歲黃姓男子載著22歲卓姓女子準備返回大學途中發生意外。劇烈的撞擊造成機車車頭嚴重變形，兩名學生雙雙腿部骨折送醫，所幸無生命危險。

大學生雙載疑似未注意前方車況，衝撞上小貨車，車殼嚴重碎裂。（圖／TVBS）

這起事故被路口監視器完整記錄下來。監視畫面顯示，一輛小貨車正準備右轉，後方機車騎士似乎沒有注意到前方車況，直接撞上小貨車。撞擊的瞬間，騎士與後座友人立刻被彈飛，倒臥在路中央，後方來往的汽機車紛紛閃避，許多民眾見狀立即上前幫忙。現場畫面顯示，機車騎士倒在地上，表情痛苦且無法移動。雖然後座友人也受了傷，但仍關心對方的傷勢，詢問員警「他還好嗎？」、「他哪裡受傷？」，員警回應：「他還好，看起來是腳，可能還有腰吧。」

事故造成機車嚴重損壞，車頭變形卡死且碎片散落一地，需要動用三名人力才能將機車移至路邊。小貨車駕駛表示，轉彎前就已經打了方向燈，不清楚騎士為何會追撞上來。吉安分局交通組組長劉瑞年表示，這起事故造成機車駕駛和乘客右腳骨折，兩人由救護車送往醫院救治後已無生命危險。夜晚視線不佳，駕駛人上路時應特別注意前方車況，並保持安全距離，才能避免類似意外的發生。

