花蓮大手筆！6400萬優化校園＋263名特教助理員 打造安心學習環境

花蓮縣政府打造完善的校園教學環境，去年共投入逾6400萬元補助60所國中小學校，更新辦公及教學空間設備、維修活動場域等。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府優化校園教學環境，去年共投入逾6400萬元補助60所國中小學校，更新辦公及教學空間設備、維修活動場域等，且為落實教育平權理念，同年進用263名特教助理員，回應特殊教育學生多元且個別化的學習需求。教育處未來將持續透過計畫強化校園設施管理與維護，並精進助理員聘用與專業培訓機制，打造完善的教育環境，讓學生安心、家長放心。

縣府教育處2年前起以各校提報「總體計畫」的方式，據校方依急迫性與重要性優先排序校內欲優化的設施及設備，系統性的協助改善校園環境及軟硬體設施，提升教學與學習品質。

教育處表示，收到學校提報的總體計畫後，會視內容與經費編列等情況，適時安排實地會勘，確認實際需求後核定補助項目與經費，協助校方啟動改善工程。經盤點，去年度共補助美崙國中等60校逾6400萬元，項目包括更新辦公及教學空間設備、校舍防水隔熱工程、活動場域周邊地坪整修及老舊設施維護等。

教育處長翁書敏表示，縣長徐榛蔚長期重視教育發展與校園安全，責成教育處從學校的實際需求出發，透過制度化的整體規畫與分年推動，優化校園設施設備，未來將持續透過總體計畫機制，循序改善校園環境，確保補助資源發揮最大效益，提供師生安全、舒適且友善的學習空間。

另外，教育處考量特教助理員是校園內連結教師與學生、課堂與生活的重要角色，去年度也進用73位教師助理員及190位特教學生助理員，依據特殊教育學生個別實際需求，提供全方位的支持服務，確保他們在學習與生活各層面都能獲得即時、細緻的協助。

教育處表示，教助理員的價值不僅限於協助學生學習，更在於陪伴孩子建立自信、學習社交技巧、面對挑戰時不孤單，藉由長期的陪伴與支持，成為學生最可靠的夥伴，也幫助教師減輕教學負擔，提升整體課堂效能與班級經營品質，未來將持續完善特教助理員制度，透過專業培訓與明確的人力分工，讓助理員能依學生需求提供穩定且精準的支持。

