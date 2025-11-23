花蓮大橋驚險一刻！13噸怪手轉彎失衡翻落路中央 南向車流全卡死

花蓮大橋13噸怪手過彎失衡突翻落，卡滿車道害南向塞爆。（圖 ／翻攝畫面）

花蓮大橋23日上午發生一起驚險意外，1輛由林姓男子駕駛的拖板車，當時正載運1部重達13噸的怪手，於10時52分行經大橋南向北方向準備右轉時，突然因轉彎產生的強大離心力，導致巨大的怪手失去平衡，整部重機具瞬間翻落路面，卡死在南向車道中央，造成現場交通大打結。

事故發生後，怪手橫躺在車道上猶如一道巨型路障，讓原本通暢的大橋南向路段立刻陷入停滯。多名用路人嚇得連忙煞車，所幸並未造成追撞或人員受傷。現場警消迅速趕到，拉起封鎖線並引導車輛改道，避免交通進一步混亂。

經過約1個半小時的處理，12時20分左右，吊車到場將翻覆的怪手重新吊回拖板車，事故路段才順利恢復通行。警方表示，林姓駕駛持有合法駕照，現場也未發現酒駕情形，初步研判是右轉時速度及離心力影響，造成怪手側翻。

