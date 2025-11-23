花蓮大橋13噸怪手「翻覆卡車道」 交通一度大打結

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮大橋今（23）日上午，發生一起13噸怪手從拖板車上翻覆的驚悚意外。翻車瞬間重量偏移，導致載運的拖板車前輪也下壓約一秒，整輛車劇烈搖晃，還差點波及對向的車輛。根據了解，疑似是因為轉彎時的離心力，導致怪手翻覆，幸好沒有造成人員傷亡。而警方表示，駕駛沒將貨物裝載好，導致掉落路面，違規行為最高可以開罰一萬八千元。

車來車往的花蓮大橋上，一輛拖板車順著彎道右轉，後方載的怪手卻滑落，跨越車道翻覆在路上，翻覆瞬間，拖板車轉彎同時，疑似因為離心力，後面約13噸重的怪手應聲滑下，而當下重量偏移，拖板車前輪也下壓約一秒，整輛車劇烈抖動搖晃，現場也揚起黃色塵土，對向的白色車輛也差點被波及。

當事駕駛同事說：「不小心的，就是垮掉了。」意外發生在23日上午10點多，滑落的怪手橫躺在地上，將花蓮大橋的南向車輛通通堵住，一度造成交通大打結，而重摔在地的怪手車殼變形破裂，車上的黑色機油也流了滿地。

到了中午12點20分，工作人員出動吊車，大家小心翼翼，盯著怪手被重新放回拖板車上，伸手扶了扶就怕再有任何閃失，幸好翻覆意外沒有造成任何人員傷亡，花蓮縣鹽寮派出所副所長曾添富說：「駕駛執照正常，酒測為零，詳細事故原因仍有待進一步釐清。」

雖然肇事駕駛沒有違規上路，但警方表示沒將貨物裝載好，導致掉落路面的行為已經違規，最高可以開罰一萬八千元，公路局也提醒，載運車輛行經花蓮大橋，務必依限速30公里減速慢行，並確實固定載運物品及機具，以免意外再度發生。

