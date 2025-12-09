花蓮大理石工廠深夜大火 員工逃生幸無人傷亡

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市美工七街一處大理石工廠昨深夜傳出火警，現場不斷竄出大量火舌及濃煙，約在今凌晨2點左右完全撲滅，工廠員工第一時間就逃生成功，無人受困。鐵皮屋廠房占地面積約800坪， 燃燒部分約150至200坪左右，詳細起火原因仍待消防局調查釐清。

昨深夜近11點，花蓮縣消防局接獲報案美工七街一處大理石鐵皮屋工廠發生火災，濃密的火煙竄出映紅黑色夜空，燃燒的窗戶邊則是出現燃燒的爆炸聲，消防局出動各式消防車16部、人員52名進行灌救，火勢約在一個小時後就已控制，但現場鐵皮燜燒，消防隊持續處理殘火，約在今天凌晨2點多完全熄滅。

廣告 廣告

花蓮消防局第ㄧ大隊長林武正說，花蓮市美工七街大理石工廠前半段有伴隨著大量的濃煙及火舌竄出，經過消防局大約1個小時的搶救，總算把火勢控制下來，在火災發生的初期，內部的員工就已經自行逃生，裡面的廠房主要是大理石工廠，以及有一部分是做辦公室以及寢室用途，起火的原因要由消防局調查人員續作調查。

【看原文連結】

更多自由時報報導

馬防部爆集體涉詐！67軍人賣帳戶遭調查 檢證實：1上士收押禁見

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

祝融奪命！溪湖透天厝凌晨大火 102歲人瑞受困不治

滿目瘡痍！新北板橋後站商圈2餐廳凌晨氣爆 5送醫

