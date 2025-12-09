花蓮大理石工廠陷火海員工驚逃 悶燒3小時毀200坪

記者呂彥／花蓮報導

花蓮一間大理石工廠發生火警，警義消人員到場搶救。（圖／翻攝畫面）

花蓮市美崙工業區內一間大理石工廠昨天（8日）深夜發生火警，現場火勢猛烈濃煙黑直竄夜空，警消人員獲報到場灌救，經過一個多小時的全力搶救才控制火勢，凌晨2時許完全撲滅，所幸未造成人員傷亡。

消防局指出，8日深夜11時許獲報，美崙工業區美工七街上的一家工廠發生火警，隨即出動16輛消防車、52名警義消趕往搶救，消防人員到場後，發現大理石工廠包含倉庫與辦公室已陷入火海，所幸工廠內員工已全部安全逃生，

消防局表示，大理石工廠總面積約800坪，火勢在1個小時後獲得控制，因內部持續悶燒，直到今天凌晨2時許才完全撲滅。初步調查，這起火警燃燒面積約200坪左右，詳細起火原因仍待調查釐清。

